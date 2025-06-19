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19.06.2025 в 15:45

Президент России появится в мультфильме «Простоквашино»

Инициатива станет частью продвижения российской культуры за рубежом

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала, что президент России Владимир Путин может появиться в качестве анимационного героя в мультсериале «Простоквашино». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Юлианы Слащевой, инициатива станет инструментом «мягкой силы» для продвижения России и ее культуры на международной арене.

«Наш Матроскин, а теперь, по совету [вице-президента индонезийской Modena Corporation] Майкла [Джизара], там еще должен появиться президент, в «Простоквашине» — он должен там приехать, мы его нарисуем», — сказала Слащева.

Ранее на ПМЭФ Майкл Джизара призвал Россию активнее продвигать свою культуру за рубежом, особенно в Азии. Политик отметил, что там очень популярен российский президент и российские мультфильмы.

«У нас любят русские мультики, мы очень любим президента Путина. И в Индонезии вообще к России и к российской культуре относятся очень-очень тепло. И мы испытываем очень дружеские чувства к вашей стране», — подчеркнул Джизара.

Появление образа президента России Владимира Путина в качестве персонажа мультфильма не требует отдельного согласования с Кремлем, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин — «неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких россиян».

Ранее в мультсериале «Простоквашино» в формате камео уже появлялись публичные личности — в частности, певец Сергей Жуков и шоумен Гарик Харламов. Они стали героями отдельных эпизодов.

Владимир Путин Простоквашино Союзмультфильм Президент
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