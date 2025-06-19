Президент России появится в мультфильме «Простоквашино»

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала, что президент России Владимир Путин может появиться в качестве анимационного героя в мультсериале «Простоквашино». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Юлианы Слащевой, инициатива станет инструментом «мягкой силы» для продвижения России и ее культуры на международной арене.

«Наш Матроскин, а теперь, по совету [вице-президента индонезийской Modena Corporation] Майкла [Джизара], там еще должен появиться президент, в «Простоквашине» — он должен там приехать, мы его нарисуем», — сказала Слащева.

Ранее на ПМЭФ Майкл Джизара призвал Россию активнее продвигать свою культуру за рубежом, особенно в Азии. Политик отметил, что там очень популярен российский президент и российские мультфильмы.

«У нас любят русские мультики, мы очень любим президента Путина. И в Индонезии вообще к России и к российской культуре относятся очень-очень тепло. И мы испытываем очень дружеские чувства к вашей стране», — подчеркнул Джизара.

Появление образа президента России Владимира Путина в качестве персонажа мультфильма не требует отдельного согласования с Кремлем, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин — «неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких россиян».

Ранее в мультсериале «Простоквашино» в формате камео уже появлялись публичные личности — в частности, певец Сергей Жуков и шоумен Гарик Харламов. Они стали героями отдельных эпизодов.