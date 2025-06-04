Президент поручил перевести государственные и финансовые услуги в национальный мессенджер

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству организовать работу по поддержке национального мессенджера и перевести государственные и финансовые услуги на эту платформу. Об этом шла речь на совещании главы государства с членами правительства, пишет «Интерфакс».

Президент поручил кабинету министров уделить особое внимание поддержке интернета в целом. Иначе будет сложно обеспечивать работу национального мессенджера.

Законопроект о создании национального многофункционального цифрового сервиса был внесен в Госдуму в конце мая главой комитета нижней палаты парламента по информационной политике Сергеем Боярским. Новый инструмент обеспечит россиянам безопасную и доверенную среду для общения и получения как государственных, так и коммерческих услуг.

«Это будет больше, чем национальный мессенджер. У него будет много интересных и уникальных функций», — рассказывал Боярский.