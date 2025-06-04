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04.06.2025 в 18:55

Президент поручил перевести государственные и финансовые услуги в национальный мессенджер

Кабмину предстоит уделить особое внимание поддержке интернета

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Российский лидер Владимир Путин поручил правительству организовать работу по поддержке национального мессенджера и перевести государственные и финансовые услуги на эту платформу. Об этом шла речь на совещании главы государства с членами правительства, пишет «Интерфакс».

Президент поручил кабинету министров уделить особое внимание поддержке интернета в целом. Иначе будет сложно обеспечивать работу национального мессенджера.

Законопроект о создании национального многофункционального цифрового сервиса был внесен в Госдуму в конце мая главой комитета нижней палаты парламента по информационной политике Сергеем Боярским. Новый инструмент обеспечит россиянам безопасную и доверенную среду для общения и получения как государственных, так и коммерческих услуг.

«Это будет больше, чем национальный мессенджер. У него будет много интересных и уникальных функций», — рассказывал Боярский.

Владимир Путин мессенджер Правительство
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