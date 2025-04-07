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07.04.2025 в 18:10

Президент подписал закон о запрете навязывать дополнительные товары и услуги

Изменения внесены в закон о защите прав потребителей

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, запрещающий с 1 сентября 2025 года навязывать потребителям дополнительные товары, услуги и работы. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Изменения были внесены в закон о защите прав потребителей. Продажа дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату может осуществляться продавцом только с письменного согласия покупателя. Потребитель вправе отказаться от оплаты навязанных дополнительных товаров, услуг и работ и потребовать от продавца вернуть деньги, если они были оплачены.

Запрещено навязывать россиянам дополнительные платные товары, услуги и работы до заключения договора о приобретении основных товаров, услуг и работ.

Продавцам запрещается проставлять автоматические отметки о согласии покупателя на приобретение дополнительных товаров, услуг и работ или выражать за потребителя такое согласие.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре прошлого года. Документ был принят нижней палатой парламента и одобрен Советом Федерации в начале апреля.

Владимир Путин закон
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