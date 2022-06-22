Президент АБКР Анна Луканина стала победительницей конкурса «Деловые женщины-2022»

Анна Луканина, президент АБКР и управляющий партнер брендингового агентства Depot WPF:

Участницами конкурса стали яркие предпринимательницы — лидеры и профессионалов своего дела. И я, безусловно, горжусь тем, что попала в число победительниц. Но, наверное, еще больше я рада тому, что брендинг выделили в отдельную номинацию, хотя нашу индустрию всегда считали младшим братом рекламной отрасли. Мы сделали это!

АБКР развивает индустрию брендинга более 20 лет. Изо дня в день мы формируем визуальную культуру, культуру потребления и доказываем, насколько важны мощные бренды для развития экономики.

Спасибо всем моим коллегам за то, что создаете сильные бренды как в своих регионах, так и в масштабах нашей страны. Вы — моя поддержка и опора!