Президент АБКР Анна Луканина стала победительницей конкурса «Деловые женщины-2022»

Конкурс «Деловые женщины 2022» 21 июня провёл торжественную церемонию награждения победительниц в Музее русского импрессионизма в Москве. Президент АБКР и управляющий партнёр брендингового агентства Depot WPF Анна Луканина стала лауреатом номинации «Реклама, брендинг, маркетинг».
Анна Луканина, президент АБКР и управляющий партнер брендингового агентства Depot WPF:
Участницами конкурса стали яркие предпринимательницы — лидеры и профессионалов своего дела. И я, безусловно, горжусь тем, что попала в число победительниц. Но, наверное, еще больше я рада тому, что брендинг выделили в отдельную номинацию, хотя нашу индустрию всегда считали младшим братом рекламной отрасли. Мы сделали это!
АБКР развивает индустрию брендинга более 20 лет. Изо дня в день мы формируем визуальную культуру, культуру потребления и доказываем, насколько важны мощные бренды для развития экономики.
Спасибо всем моим коллегам за то, что создаете сильные бренды как в своих регионах, так и в масштабах нашей страны. Вы — моя поддержка и опора!
В этом году концепцию мероприятия выстроили вокруг темы искусства. На конкурс «Деловые женщины» было подано 67 заявок. Участницами стали 50 конкурсанток из 10 регионов России. Совокупный доход возглавляемых ими компаний превысил 170 млрд руб., а количество рабочих мест — более 16 тыс. После встречи с независимым жюри в финал вышли 30 конкурсанток. Торжественная церемония награждения состоялась 21 июня 2022 года в Музее русского импрессионизма в Москве.
София Азизян, руководитель программы «Деловые женщины»:
Тема десятого юбилейного конкурса — «Искусство быть первой» — прекрасно подчеркнула цель нашей программы — поддержать талантливых женщин, которые не боятся бросить вызов новому, ведут за собой сплоченные команды и успешно справляются с трудностями. Своим примером они показали, как важно ставить амбициозные цели и искать возможности для их достижения.