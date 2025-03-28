Пресс-мероприятия – к сердцу прижмем или к черту пошлем?

Слышали, что пресс-релиз мертв? На самом деле вполне себе рабочий инструмент. Давайте попробуем разобраться теперь с пресс-мероприятиями.

До пандемии мы в агентстве PR-Consulta проводили по несколько пресс-мероприятий в месяц. В ковид все логично перетекло в цифру (помните, был такой Clubhouse?), а после февраля 2022 года и вовсе сошло на нет. В 2024 году многие клиенты стали возвращать в практику мероприятия для журналистов и блогеров. Поэтому мы, коммуникационное агентство PR-Consulta и сервис журналистских запросов Pressfeed, решили проверить, насколько актуален этот инструмент, растет ли количество проводимых мероприятий и явка на них или, наоборот, сокращается, какие форматы востребованы.

Для этого в декабре 2024-январе 2025 года мы провели исследование, в котором приняли участие 136 пиар-специалистов, работающих в компаниях, агентствах и на фриланс основе.

Мероприятия для СМИ проводили больше половины (61%) респондентов, причем в 86% случаев делали это от 1 до 5 раз в году! Мероприятия, на которые приглашали одновременно журналистов и блогеров, проводила примерно половина (49%) респондентов. Из них 59% делали это 1−2 раза в году, а 31% — 3−5 раз. Большинство опрошенных (68%) полагают, что явка на мероприятия для СМИ и блогеров осталась на уровне прошлого года, еще четверть (25%) говорили о ее увеличении. Большинство (67%) проводили мероприятия для журналистов и блогеров офлайн, еще 16% организовывали такие ивенты в гибридном формате.

Мероприятия для блогеров организовывали только 28% участников опроса, при этом 68% из них проводили их 1−2 раза в году. Скорее всего, это можно объяснить тем, что пиарщики не так часто, как специализированные блогерские агентства, проводят мероприятия именно для инфлюенсеров.

Что касается площадок, где чаще проводятся мероприятия, то больше всего их предпочитают организовывать в офисе/на производстве компании, шикарной площадке или в простом уютном кафе/ресторане. Почти в два раза реже, но тоже часто проходят мероприятия для СМИ или блогеров на базе пресс-центров ИА или конференц-залов в отелях.

59% респондентов полагают, количество мероприятий для СМИ или блогеров в 2024 году осталось на прежнем уровне, что и годом ранее, или немного выросло. По поводу 2025 года уже 65% предполагают, что количество проводимых мероприятий незначительно увеличится либо останется на том же уровне.

Евгения Немчинова, управляющий партнер агентства PR-Consulta: После двух лет затишья можно сказать, что в 2024 году мы наблюдали ренессанс очных мероприятий как коммуникационного инструмента среди наших клиентов. Журналисты активно откликаются и приходят на пресс-мероприятия, есть запрос на живое общение. Выстраивание личных связей в нашей профессии является критически важным, особенно если речь идет про донесение сложных сообщений.

Наталья Фомина, руководитель отдела по работе со СМИ сервиса журналистских запросов Pressfeed: По-прежнему актуален запрос на формирование комьюнити вокруг бренда или отрасли в целом. Я думаю, что в перспективе очень популярны будут и такие комьюнити среди журналистов от встреч в кафе до организации премий, где также может присутствовать бизнес и определять лучшие материалы журналистов отрасли. Журналисты очень активны из-за специфики своей работы, даже несмотря на наличие всех возможностей провести интервью, они не пренебрегают личной встречей, главное, чтобы был персонализированный подход и личная выгода, а именно ценная информация, ценный контакт.

Алексей Стригин, редактор «Российской газеты»: Наиболее эффективным инструментом коммуникации остается пресс-тур, а также круглые столы, собирающие вместе разноплановых экспертов, готовых не только делать презентации компаний, но и отвечать на самые неудобные вопросы. Таких мероприятий с каждым годом становится все меньше.

Наталья Дембинская, корреспондент «Прайм»: Актуальны мероприятия с участием профильных экспертов, которые будут полезны при подготовке текстов. Также интересны мероприятия и пресс-туры, посвященные запуску и перезапуску производств в России, сейчас таких событий становится все больше. Презентации новых «дружественных» брендов, например, в автопроме, которые выходят на российский рынок, тоже интересная история.

Вместо вывода

Мероприятия для СМИ были и остаются рабочим форматом взаимодействия, но ковид и последующая цифровизация, а еще раньше бурное развитие социальных медиа сильно изменили индустрию. Частота мероприятий резко снизилась. Причин для этого множество, например, информационная перенасыщенность, но главное — это то, что журналистские штаты резко сократились практически во всех медиа, и у представителей СМИ просто мало времени на посещение таких мероприятий.

Но это не означает, что сам формат пресс-мероприятий умер. Нет, он жив, но претерпел изменения. Онлайн-мероприятие — вполне себе рабочий инструмент, который пережил ковид и по-прежнему пользуется спросом, если надо сообщить что-то быстро ограниченному кругу СМИ. В офлайне пресс-завтрак — идеальный формат для выстраивания личностных отношений спикеров и журналистов. Камерные офлайн-мероприятия для лояльного пула СМИ — таких встреч стало меньше, но они остаются, их задача — поддержка отношений организации и медиа. Конечно, все еще живы пресс-презентации, ориентированные на лайфстайл медиа, ценность которых в формировании имиджа, комьюнити. Ну и особняком стоят пресс-туры (как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать). Здесь все по-прежнему, если вам есть что показать (заводы, фабрики, пароходы), то не стоит от этого отказываться.