Премия «Золотой луч» будет вручена в 10-й раз

В этом году Национальная премия в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч» отмечает юбилей. Десятая церемония вручения Премии состоится 20 ноября в клубе Icon Hall в Москве.

На соискание Премии на сегодняшний день поступило больше 90 заявок от телеканалов, транслируемых на территории РФ на русском языке посредством спутниковых, кабельных операторов и в сети интернет, а также иностранных телеканалов, вещающих на русском языке за рубежом и производителей и дистрибьюторов телевизионного контента для неэфирных каналов. Среди них: «Ред Медиа», «Цифровое Телевидение», ivi, «Медиа Альянс», МИЦ «Известия», ТК «Первый Тульский», ТК «Москва 24», «Смотрёшка», Amedia TV, Sony Pictures Television, «Виасат Глобал», ТК «Первый ТВЧ», ТК ACB TV, «Первый канал. Всемирная сеть», СТС Kids, «Медиа Бродкастинг Груп», ТК «СТРИМ», ТРК «Ника», ТК «Катунь 24», ZEE TV Россия и др. из Москвы, Салехарда, Нижнего Новгорода, Барнаула, Санкт-Петербурга, Иркутска, Астрахани, Красноярска, Хабаровска, Черкесска, Тулы.

Конкурс проводится в 19 номинациях, среди которых три новых: «Научно-популярный канал», «Лучшая информационно-публицистическая телепрограмма для неэфирного ТВ», «Лучшая развлекательная телепрограмма для неэфирного ТВ».

Оценивать конкурсные работы будет жюри в составе 14 экспертов под председательством президента НАТ Эдуарда Сагалаева. В жюри вошли Алексей Уразов (НМГ), Гавриил Гордеев (ТНТ4), Дмитрий Борисов («Первый канал. Всемирная сеть»), Кирилл Набутов (телеведущий, продюсер), Александр Костюк («СТС Медиа»), Александр Косарим («Ростелеком»), Николай Орлов (Eutelsat S.A.), Вера Оболонкина («Карусель»), Оксана Барковская («Формат ТВ»), Сергей Кошляков («Цифровое Телевидение»), Светлана Середа («Юнитмедиа», Красноярск), Сусанна Альперина (журналист), Юрий Прохоров (ФГУП «Космическая связь»).

Организатор Премии «Золотой луч» — Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) при участии Eutelsat S.A. Спонсор мероприятия — компания «Триколор». Подробная информация на сайте.