Премия «НПБК. Эффективность» продлевает дедлайн подачи заявок

Создание эффективного и инновационного проекта — это вызов, который требует времени и усилий. Для того чтобы у участников было больше возможностей для доработки и подготовки своих кейсов, премия «НПБК. Эффективность» продлевает срок подачи заявок до 18:00 24 января 2025 года.
Премия «НПБК. Эффективность» — ключевое событие в индустрии, которое объединяет самые передовые практики и инновации. Участие дает компаниям возможность заявить о своих достижениях, получить экспертную оценку от лидеров рынка и войти в число лучших в своей категории. Исполнительный директор OMD Resolution Сергей Ефимов подчеркивает важность этого процесса.
Сергей Ефимов, исполнительный директор OMD Resolution:
Популяризация и признание эффективности проектов, соответствующих критериям премии, дают индустрии сигнал о том, какие подходы и проекты сегодня актуальны.
Что нового?
VIII сезон премии устанавливает новые стандарты оценки, отражающие современные вызовы и тренды индустрии. Впервые созданы два независимых экспертных совета:
- Маркетинговые коммуникации — направление с обновленными и актуализированными номинациями, акцентирующими внимание на творческих и стратегических аспектах.
- Технологические коммуникации — новая категория, инициированная комитетом AdTech АКАР, которая фокусируется на лучших практиках в сфере инноваций и технологических решений.
Такое разделение стало ответом на растущую роль технологических инноваций в медиаиндустрии и их интеграцию в коммуникационные стратегии. Это позволяет более точно оценивать проекты, исходя из их специфики, и выявлять действительно выдающиеся достижения в каждой области.
В рамках направления «Технологические коммуникации» участники могут бесплатно подать заявки в новых номинациях:
- «Лучший эксперт в области технологических коммуникаций»
- «Лучшая команда в области технологических коммуникаций»
Кто в жюри?
Жюри премии «НПБК. Эффективность» объединяет лидеров с разнообразной профессиональной экспертизой. В него входят владельцы и топ-менеджеры ведущих компаний, представители медиахолдингов, рекламодателей и технологических гигантов. Благодаря такому широкому спектру взглядов проекты оцениваются всесторонне, с акцентом на инновации и достижение бизнес-целей.
В VIII сезон более 100 экспертов примут участие в оценке заявок, среди них представители таких топ-брендов, как t2, Ozon, Hoff, Rostic's, «билайн», «Ашан», «Яндекс Маркет», «М.Видео-Эльдорадо» и другие.
Особый акцент на оценке проектов обеспечивают рекламодатели, которые составляют около 70% состава жюри. Это гарантирует, что каждое решение будет проанализировано с точки зрения его реального влияния на бизнес.
В чем преимущества участия?
Признание ваших достижений на национальном уровне
Победа или даже финал в одной из номинаций — это не только знак высокого качества вашего проекта, но и подтверждение вашего лидерства в отрасли. Вы получите признание среди коллег, конкурентов и партнеров, что повысит ваш профессиональный статус и авторитет в глазах всей индустрии.
Оценка от ведущих специалистов отрасли
Экспертный взгляд поможет не только увидеть сильные стороны вашего проекта, но и выявить области для роста, что приведет к дальнейшему улучшению ваших коммуникационных стратегий и технологических решений.
Возможность показать свои проекты тысячам профессионалов
Благодаря широкой аудитории, которая следит за ходом премии и ее итогами, ваши решения могут попасть в поле зрения ключевых игроков рынка, что открывает новые перспективы для сотрудничества, бизнес-возможностей и расширения вашей сети контактов.
Шанс попасть в рейтинги АКАР
Победители премии «НПБК. Эффективность» будут включены в рейтинги эффективности коммуникационных и медийных агентств, а также в рейтинг креативности в сегменте «Маркетинговые коммуникации».
Успейте подать заявку до 24 января 2025 года.
Все подробности о правилах участия и критериях оценки — на официальном сайте и в Telegram-канале премии.