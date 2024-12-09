Премия «НПБК. Эффективность» продлевает дедлайн подачи заявок

Создание эффективного и инновационного проекта — это вызов, который требует времени и усилий. Для того чтобы у участников было больше возможностей для доработки и подготовки своих кейсов, премия «НПБК. Эффективность» продлевает срок подачи заявок до 18:00 24 января 2025 года.

Премия «НПБК. Эффективность» — ключевое событие в индустрии, которое объединяет самые передовые практики и инновации. Участие дает компаниям возможность заявить о своих достижениях, получить экспертную оценку от лидеров рынка и войти в число лучших в своей категории. Исполнительный директор OMD Resolution Сергей Ефимов подчеркивает важность этого процесса.

Сергей Ефимов, исполнительный директор OMD Resolution: Популяризация и признание эффективности проектов, соответствующих критериям премии, дают индустрии сигнал о том, какие подходы и проекты сегодня актуальны.

Что нового?

VIII сезон премии устанавливает новые стандарты оценки, отражающие современные вызовы и тренды индустрии. Впервые созданы два независимых экспертных совета:

Маркетинговые коммуникации — направление с обновленными и актуализированными номинациями, акцентирующими внимание на творческих и стратегических аспектах.

Технологические коммуникации — новая категория, инициированная комитетом AdTech АКАР, которая фокусируется на лучших практиках в сфере инноваций и технологических решений.

Такое разделение стало ответом на растущую роль технологических инноваций в медиаиндустрии и их интеграцию в коммуникационные стратегии. Это позволяет более точно оценивать проекты, исходя из их специфики, и выявлять действительно выдающиеся достижения в каждой области.

В рамках направления «Технологические коммуникации» участники могут бесплатно подать заявки в новых номинациях:

«Лучший эксперт в области технологических коммуникаций»

«Лучшая команда в области технологических коммуникаций»

Кто в жюри?

Жюри премии «НПБК. Эффективность» объединяет лидеров с разнообразной профессиональной экспертизой. В него входят владельцы и топ-менеджеры ведущих компаний, представители медиахолдингов, рекламодателей и технологических гигантов. Благодаря такому широкому спектру взглядов проекты оцениваются всесторонне, с акцентом на инновации и достижение бизнес-целей.

В VIII сезон более 100 экспертов примут участие в оценке заявок, среди них представители таких топ-брендов, как t2, Ozon, Hoff, Rostic's, «билайн», «Ашан», «Яндекс Маркет», «М.Видео-Эльдорадо» и другие.

Особый акцент на оценке проектов обеспечивают рекламодатели, которые составляют около 70% состава жюри. Это гарантирует, что каждое решение будет проанализировано с точки зрения его реального влияния на бизнес.

В чем преимущества участия?

Признание ваших достижений на национальном уровне

Победа или даже финал в одной из номинаций — это не только знак высокого качества вашего проекта, но и подтверждение вашего лидерства в отрасли. Вы получите признание среди коллег, конкурентов и партнеров, что повысит ваш профессиональный статус и авторитет в глазах всей индустрии.

Оценка от ведущих специалистов отрасли

Экспертный взгляд поможет не только увидеть сильные стороны вашего проекта, но и выявить области для роста, что приведет к дальнейшему улучшению ваших коммуникационных стратегий и технологических решений.

Возможность показать свои проекты тысячам профессионалов

Благодаря широкой аудитории, которая следит за ходом премии и ее итогами, ваши решения могут попасть в поле зрения ключевых игроков рынка, что открывает новые перспективы для сотрудничества, бизнес-возможностей и расширения вашей сети контактов.

Шанс попасть в рейтинги АКАР

Победители премии «НПБК. Эффективность» будут включены в рейтинги эффективности коммуникационных и медийных агентств, а также в рейтинг креативности в сегменте «Маркетинговые коммуникации».

Успейте подать заявку до 24 января 2025 года.

Все подробности о правилах участия и критериях оценки — на официальном сайте и в Telegram-канале премии.