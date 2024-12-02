Праздник к нам приходит: готовим эффективную рекламную кампанию к Новому году

После «Чёрной пятницы» мир начинает готовиться к Новому году и Рождеству. Наступает неповторимая пора, когда все вокруг радуют друг друга подарками. А что же делает в это время бизнес? Он активно создаёт эту атмосферу праздника, стараясь привлечь как можно больше клиентов в самое конкурентное время года. Тысячи компаний начинают применять стратегию демпинга, усложняя жизнь всем игрокам рынка. Команда MYGRIBS рассказала Sostav, как же выделиться на фоне конкурентов и привлечь потребителей, не снижая стоимость продукции вдвое? Создавать действительно креативные рекламные кампании, используя все возможности маркетинговых инструментов.

Самое важное в новогоднем маркетинге — атмосфера и эмоциональная связь. Компаниям необходимо внедрить в каждую свою площадку оригинальный праздничный продакшн и дизайн, изменяя не только обложки публикаций в социальных сетях, оформление email-рассылок и сайта, но и даже иконок собственных приложений, если они есть. Такой подход позволит создать целостный образ праздника и сделать бренд более запоминающимся для аудитории. Клиенты в преддверии Нового года ищут не просто товары, но и позитивные эмоции, поэтому важно, чтобы каждый элемент коммуникации вызывал у них чувство радости и ожидания. А что справится с этим лучше, чем новогодние фото и видео?

Не забудьте упростить для клиента поиск товаров, ведь в предпраздничной суете хочется как можно быстрее и легче найти тот самый подарок и побежать закрывать горящие дедлайны на работе или украшать квартиру. Здесь вам очень помогут персонализированные предложения и подборки товаров, о которых можно и нужно рассказывать в социальных сетях, на сайте, в email-рассылке и даже в push-уведомлениях. Соберите товары, которые будут подходить в качестве подарка, добавьте праздничную упаковку и небольшую приятную открытку от бренда, а после сделайте под них отдельный лендинг или раздел. Помните, что к такому простому на первый взгляд действию тоже можно подойти креативно! Сделайте чек-лист «Подарки для книголюбов» или мини-тест «Найди идеальный подарок для своей второй половинки».

И последнее, без чего точно невозможно подготовиться к празднику — коллаборации с другими компаниями и сотрудничества с инфлюенсерами. Эксклюзивные продукты и предложения, созданные в рамках коллабораций,повысят желание сделать покупку, стремясь заполучить что-то действительно особенное и уникальное к празднику. Здесь уже нет никаких рамок, только ваша фантазия, поэтому активно используйте этот инструмент! Сотрудничество со знаменитостями же поможет вам создать более личный и живой контент, что не только повысит доверие к вашему бренду, но и создаст дополнительную ценность для потребителей.

Какие же инструменты можно применить дополнительно для креативной кампании

Если же вы хотите создать что-то действительно креативное и необычное, тогда вам точно не обойтись без геймификации, VR/AR и event-маркетинга. Благодаря этим инструментам ваша рекламная кампания может выйти на совершенно другой уровень, приведя не только новых клиентов, но и сделав их своими приверженцами.

Самый эффективный инструмент — геймификация, ведь он может подойти для любой ниши. Вы можете создать собственное приложение с интерактивной игрой, за прохождение которой клиентам будут открываться доступы к промокодам или бонусы, как это делает «Самокат» или в прошлом году «Додо пицца», выпустив «Додо деревню». Помимо отдельных приложений, это могут быть адвент-календари, которые раскрываются по дням в ваших социальных сетях или на сайте отдельной страницей, что будет удерживать внимание аудитории, а также создать действительно то самое детское ожидание чуда.

AR также сможет себя эффективно продемонстрировать в новогоднем маркетинге. С помощью этого инструмента можно разработать открытки, небольшие праздничные сюжеты, а может и полноценную игру по поиску скидок и акций через виртуальную реальность. Этой технологией особенно любят пользоваться Coca-Cola и Starbucks, сделав на упаковках QR-коды для анимационных сцен с праздничными персонажами и поздравлениями.

И любимый всеми event-маркетинг, который позволит сделать новогоднюю пору ещё более яркой и прибыльной. Здесь вы можете сделать всё, что только хотите, однако помните, что в пору праздников самое важное — эмоции и атмосфера. Ваше мероприятие должно не просто понравиться аудитории, а зацепить настолько, чтобы они ждали следующего года для того, чтобы прийти ещё раз на такое мероприятие. Например, Lexus ежегодно организует серию мероприятий в формате тест-драйвов в своих автосалонах в рамках кампании «December to Remember», а IKEA организует праздничные воркшопы для своих клиентов, где они создают новогодние украшения прямо в магазинах и на онлайн-платформах.

Праздничные кампании помогают укрепить эмоциональную связь и формируют высокий уровень лояльности у клиентов, именно поэтому так важно заранее начать готовиться к этому непростому, но очень приятному сезону. Разрабатывайте рекламные кампании, которые будут запоминаться, мы уверены, что у вас точно это получится.