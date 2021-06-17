Правообладатели раскритиковали законопроект о внесудебном удалении из поиска пиратских сайтов

В Медиа-коммуникационном союзе (МКС) и ассоциации «Интернет-видео» (АИВ, в нее входят онлайн-кинотеатры ivi, Okko, Megogo) выступили с критикой законопроекта о внесудебном исключении из поисковой выдачи ссылок на пиратский контент, пишут «Ведомости».

Они отмечают, что в документе не описаны санкции в отношении сайтов, регулярно нарушающих авторские права. «Распространение механизма удаления из поисковой выдачи на домены сайтов-рецидивистов способствовало бы повышению эффективности борьбы с пиратами, а также снижению финансовых и временных затрат правообладателей на защиту своих прав», — заявил президент МКС Михаил Демин. По данным МКС, за 2,5 года половина ссылок на нелегальный контент приходилась на 10 сайтов.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который закрепляет положения антипиратского меморандума «О сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий», принятого правообладателями и поисковыми операторами в 2018 году. Правообладатели могут создавать информационные системы со списком страниц, нарушающих авторские права. Они будут исключены из поисковой выдачи в течение шести часов после внесения в систему, их реестр будет вести Роскомнадзор.

Ограничения в отношении сайтов-рецидивистов обсуждались в ходе подготовки, но в окончательную версию законопроекта не попали, сообщили изданию источники, участвовавшие в обсуждении документа. По их словам, против «радикальных мер» выступили интернет-компании и некоторые правообладатели, которые опасаются, что под блокировку могут попасть сайты с пользовательским контентом.

Санкции к сайтам-рецидивистам — серьезная мера, которая требует тщательного обсуждения всех потенциальных сложностей, прежде всего, как не навредить добросовестным сайтам, рассказал изданию представитель «Яндекса».

«Решать проблему с сайтами-рецидивистами стоило бы не так категорично: например, исключать домен из поисковой индексации на какое-то время и удалять полностью после повторного заявления», — отметил заместитель гендиректора по цифровому развитию ВГТРК Андрей Класс. Он напомнил, что создавать страницы с одним и тем же контентом можно хоть каждую секунду. Заместитель гендиректора по правовым вопросам ivi Михаил Платов надеется, что эта проблема будет решена в законопроекте ко второму чтению.

По данным Роскомнадзора, с начала 2020 года в рунете было заблокировано 10 тыс. пиратских сайтов и их копий, что почти вдвое больше показателей прошлого года. Всего количество ссылок на нелегальный контент выросло за год на 26%.