В Госдуму внесли законопроект о внесудебном исключении из поисковой выдачи пиратских сайтов

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает внесудебное исключение ссылок на сайты с пиратским контентом. Текст документа опубликован в базе данных ведомства. Согласно поправкам в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», правообладатели могут создавать информационные системы с указанием страниц, нарушающих авторские права.

Реестр этих систем будет вести Роскомнадзор. С указанными в реестре системами будут взаимодействовать операторы поисковых систем, которые должны прекратить выдачу страниц с нелегальным контентом в течение шести часов после их включения в список. Владельцы сайтов могут оспорить исключение из выдачи, подтвердив правомерность размещения контента.

В пояснительной записке также отмечается, что правообладатели и поисковые операторы в 2018 году подписали меморандум «О сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий». В соответствии с ним был создан специальный реестр со ссылками на пиратский контент, которые должен удалить поисковик. Авторы документа решили законодательно закрепить этот механизм защиты авторских и смежных прав.

Короткий срок удаления ссылок обусловлен тем, что «владельцы нелегальных интернет-ресурсов пытаются отслеживать блокируемые ссылки и в автоматическом режиме генерировать дублирующие указатели страниц для их включения в результаты поисковой выдачи, в связи с чем важнейшее значение приобретает именно скорость реагирования на незаконные действия нарушителей», — говорится в пояснительной записке.

По данным Роскомнадзора, с начала 2020 года ведомство заблокировало более 10 тыс. пиратских сайтов и их копий, что почти вдвое больше прошлого года. Количество ссылок на нелегальный контент в 2020 году в рунете выросло на 26%.