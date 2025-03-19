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19.03.2025 в 13:37

Правительству не удалось выработать единую позицию по платежному QR-коду

Минюст и ФАС не согласны с концепцией сервиса

Министерство финансов подготовило отзыв на законопроект об универсальном платежном QR-коде от Национальной системы платежных карт (НСПК). Ведомство предлагает на законодательном уровне закрепить позицию Центробанка, согласно которой QR будет один, оператором выступит НСПК, она обеспечит к нему доступ всех платежных сервисов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Минфин предлагает установить возможность проведения расчетов посредством их переадресации в различные платежные платформы, исходя из предпочтений клиентов. Ведомство дорабатывает проект отзыва и пока не внесло его в правительство.

Консорциум банков, объединяющий «Сбер», «Альфа-банк» и «Т-Банк», продвигает собственный платежный сервис на основе MultiQR и предлагает переадресовку не только с универсального QR на прочие платежные сервисы, но и с QR консорциума на QR от НСПК.

Министерство юстиции и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не согласны с предложением Минфина. Минюст считает, что разные операторы должны иметь возможность предоставлять QR-код. Это позволит сформировать равные конкурентные условия. В ФАС заявляют о необходимости обеспечить «недискриминационность доступа и условий функционирования платежных сервисов».

Ранее стало известно, что власти обсуждают возможность освободить небольшие компании от обязанности обеспечивать клиентам оплату по универсальному QR-коду. Требование повсеместного приема платежей таким способом негативно скажется на небольших компаниях.

ФАС Минфин Минюст QR-код
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