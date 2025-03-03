Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Аdlook блог
Высшая инженерная школа РУТ (МИИТ)
Управление IT проектами. Создание функциональных сайтов

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.03.2025 в 11:20

Малый бизнес могут освободить от обязанности принимать оплату по QR-коду

Требование повсеместного приема платежей таким способом негативно скажется на небольших компаниях

Власти обсуждают возможность освободить небольшие компании от обязанности обеспечивать клиентам оплату по универсальному QR-коду. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Центробанка Алексея Гузнова.

По его словам, предлагается установить порог по выручке, после которого такое требование становится обязательным. Один из обсуждаемых вариантов — 20 млн руб. в год, аналогично правилам приема карт «Мир» для торговых точек. Ранее этот порог составлял 30 млн руб., но с июля 2021-го его понизили на треть.

Как отметил Гузнов, внедрение новых технологий требует затрат, поэтому обязательство должно распространяться только на бизнес, способный их осилить. Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что требование повсеместного приема QR-платежей могло бы негативно сказаться на малом бизнесе, а установленный порог в 20 млн руб. выглядит более логичным.

Торгово-промышленная палата (ТПП) предлагает оставить QR-оплату на усмотрение компаний. Президент ТПП Сергей Катырин считает, что добровольный подход снизит финансовую нагрузку на малый бизнес и позволит предприятиям самостоятельно выбирать удобные способы приема платежей.

Малый бизнес Платежи QR-код СМБ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.