Малый бизнес могут освободить от обязанности принимать оплату по QR-коду

Власти обсуждают возможность освободить небольшие компании от обязанности обеспечивать клиентам оплату по универсальному QR-коду. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Центробанка Алексея Гузнова.

По его словам, предлагается установить порог по выручке, после которого такое требование становится обязательным. Один из обсуждаемых вариантов — 20 млн руб. в год, аналогично правилам приема карт «Мир» для торговых точек. Ранее этот порог составлял 30 млн руб., но с июля 2021-го его понизили на треть.

Как отметил Гузнов, внедрение новых технологий требует затрат, поэтому обязательство должно распространяться только на бизнес, способный их осилить. Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что требование повсеместного приема QR-платежей могло бы негативно сказаться на малом бизнесе, а установленный порог в 20 млн руб. выглядит более логичным.

Торгово-промышленная палата (ТПП) предлагает оставить QR-оплату на усмотрение компаний. Президент ТПП Сергей Катырин считает, что добровольный подход снизит финансовую нагрузку на малый бизнес и позволит предприятиям самостоятельно выбирать удобные способы приема платежей.