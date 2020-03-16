Правительство потратит 300 млрд рублей на борьбу с кризисом

В правительстве разрабатывается антикризисный план, который предусматривает помощь бизнесу и населению на фоне вспышки коронавируса COVID-19. В частности, планируется создать антикризисный фонд в 300 млрд руб., в том числе за счет оптимизации бюджетных расходов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

Чиновники предлагают поддержать бизнес, регионы, госкомпании, но в первую очередь — население. Так, первые же два пункта плана предусматривают возможность компенсации доходов людей, находящихся на карантине, за счет работодателей или листов временной нетрудоспособности. Причем необходимо наладить их выдачу дистанционно. Чиновники планируют проводить мониторинг ситуации на рынках труда в регионах, чтобы не допустить роста безработицы. Для выплаты безработным будут зарезервированы средства в федеральном бюджете.

Бизнес получит налоговые каникулы. Пока речь идет о компаниях из сфер туризма и авиаперевозок, но обсуждаются и другие отрасли, уточняет один из чиновников. Компаниям малого и среднего бизнеса чиновники предлагают дать отсрочку для выплаты дивидендов и налогов. Поддержку планируют оказать и регионам. Те регионы, которые будут выполнять региональные планы развития экономики, получат бюджетные кредиты.

Кроме того, для предотвращения распространения эпидемии чиновники предлагают обеспечить необходимые материалы для производства тест-систем по выявлению новой инфекции.

В настоящее время число зараженных коронавирусом COVID-19 превысило 169 тыс. человек в 146 странах. В России число заразившихся составило 65 человек. На прошлой неделе крупные российские компании сообщили, что их сотрудники смогут работать из дома. Среди них «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler Group.