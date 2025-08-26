Кабмин одобрил законопроект о миллиардных штрафах для банков за нарушение прав клиентов

Правительство поддержало законопроект, который предусматривает введение миллиардных штрафов для банков за нарушения прав клиентов. Сейчас размер взыскания не превышает 10 млн руб. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на соответствующий проект официального отзыва кабмина.

Документ был внесен в Госдуму в июле председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и рядом сенаторов. Он предполагает, что штрафы будут рассчитываться исходя из капитала банка — до 0,1% в случае выявленного нарушения и до 1% в случае его неустранения. Минимальный размер санкций составит от 100 тыс. до 1 млн руб., а максимальный может достигать миллиардов рублей.

В правительственном отзыве отмечается, что реализация закона позволит увеличить доходы федерального бюджета за счет поступления административных штрафов, не требуя дополнительных расходов. При этом нынешние штрафные санкции, по мнению авторов инициативы, не оказывают достаточного сдерживающего эффекта.

Ранее против инициативы выступили главы крупнейших банков, включая Германа Грефа («Сбер») и Андрея Костина (ВТБ). Они предупредили власти, что необоснованно высокие штрафы могут дестабилизировать работу банков и нанести ущерб их вкладчикам.

Банкиры предложили ограничить максимальный размер штрафа 250 млн руб. за нарушение и 500 млн руб. за его неустранение. Кроме того, они настаивают, что решения о штрафах должны приниматься только после консультаций с Центробанком и касаться в первую очередь навязывания дополнительных услуг и ошибок в расчете полной стоимости кредита.