PR-специалистов предложили включить в законопроект о креативных индустриях

PR-специалистов и политконсультантов необходимо внести в список представителей креативных (творческих) профессий. Об этом в своём Telegram-канале написал первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. Парламентарий предложил внести соответствующие поправки в законопроект «О креативных индустриях» ко второму чтению.

Депутат уверен, что пиарщики и политтехнологи — это и есть креативщики, которые являются «основой креативных индустрий». Сегодня пиар используется как в политике, так и в других отраслях, в том числе экономике и социальной сфере, подчеркнул Гусев.

«Само слово «креативные» попало в российский обиход благодаря знаменитой фразе [Виктора] Пелевина из романа «Generation П»: «Творцы нам тут не нужны, — криэйтором, Вован, криэйтором». А дальше уже это слово растиражировали люди, профессии которых в этом законе пока нет — пиарщики и политические консультанты. О них написаны книги, сняты фильмы. Это самые популярные люди. Но в законопроекте не учтены <…> Предлагаю ко второму чтению внести в законопроект данные профессии», — сказал Гусев на общественных слушаниях в Госдуме. Запись также опубликована в Telegram-канале депутата.

Гусев отметил, что данную инициативу поддержат депутаты от ЛДПР, «Единой России» и других фракций.

В начале ноября депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект «О развитии креативных (творческих) индустрий». Документом предлагается ввести основы правового регулирования организации и развития в России креативных индустрий «как базового сектора креативной экономики».

Согласно записи в электронной думской базе, 28 ноября законопроект был принят в первом чтении. Поправки к документу собирают до 12 декабря.