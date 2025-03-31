«PPF Страхование жизни» сменила название на Everia Life

Компания «PPF Страхование жизни», бывшая страховая «дочка» чешской PPF Group, провела ребрендинг и теперь работает в России под названием Everia Life. Ранее 100% акций компании выкупила инвестиционная группа Inweasta. «Переход к новому бренду стал логичным шагом после смены акционеров, завершившейся в конце 2024 года», — сообщается на сайте компании.

Название Everia Life отражает «суть работы компании». Оно происходит от английского слова ever («вечный», «постоянный»), символизируя надежность и заботу — ключевые принципы взаимодействия с клиентами, партнерами и командой. Кроме того, как пояснили в Everia Life, созвучность со словом «доверие» подчеркивает основу деятельности компании — стабильность, открытость и долгосрочное сотрудничество.

Разработкой бренда занималось агентство ONY совместно с сотрудниками компании — агентами, менеджерами и директорами. Новый стиль Everia Life отражает подход компании к страхованию жизни, основанный на человечности, честности и персональном сопровождении. При этом сохраняются все важные для клиентов принципы: оперативные выплаты, надежная поддержка и прозрачные условия сотрудничества.

Ребрендинг не повлиял на бизнес-модель, продукты и процессы компании. Агентская сеть продолжает работать в прежнем формате: каждый клиент остается со «своим» агентом, сопровождающим договор на протяжении всего срока действия.

Вит Седлачек, председатель правления Everia Life: Мы меняем свое имя, потому что время и обстоятельства ставят перед нами новые вызовы. А мы уверенно на них отвечаем, сохраняя при этом все то, что делает нас теми, кем мы являемся: надежным партнером для наших клиентов. Новый бренд — это наша общая работа, в которую вложены опыт, смысл и энергия команды. Он отражает то, кем мы стали сегодня.

Эмиль Исхаков, арт-директор ONY: Наша визуальная концепция основана на метафоре плавного, устойчивого движения вперед — как поток жизни без резких порогов и потрясений. Мы использовали градиенты, чтобы передать ощущение мягкого перетекания от этапа к этапу, добавляя глубину и атмосферность. Графика и компоновка фото формируют непрерывный поток — словно лента событий, где каждый момент связан с предыдущим. В целом, стиль передает свободу, уверенность, легкость и ощущение открытого горизонта для будущего.

В ноябре 2024 года чешская группа PPF продала 100% акций «PPF Страхование жизни» инвестиционной группе Inweasta. Сделка, одобренная Банком России и подкомиссией по иностранным инвестициям, состоялась на конфиденциальных условиях.

Inweasta — международная инвестиционная группа, основанная в 2022 году бывшим руководителем компании «А1» Андреем Елинсоном. Ее офисы расположены в Дубае, Гонконге, Стамбуле и Вене. Компания ведет деятельность в 12 странах, управляя активами свыше $1 млрд. Основные направления работы — инвестиции, разрешение трансграничных споров, финансирование судебных разбирательств и управление проблемными активами.