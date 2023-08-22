В Нью-Йорке придумали насадки для гидрантов, чтобы использовать их в жару

Лето в Нью-Йорке бывает очень жарким. Жители спасаются от духоты с помощью городских пожарных гидрантов, принимая «холодный» душ. Однако распылители воды изначально предназначены для других целей, и использование гидрантов для уличных игр приводит к перерасходу воды.

Проблему решили в Zulu Alpha Kilo, в агентстве создали насадки Splash Spots, которые выпускают на 50% меньше воды, чем стандартная крышка распылителя. Промышленный дизайн разработали в Group Project.

«Они действительно первые в своем роде. Splash Spots призваны принести радость, улыбку и немного охладить всех, кто с ними сталкивается», — отмечает Тим Гордон, главный креативный директор и партнер Zulu Alpha Kilo NY.

В этом году Нью-Йорк обновил свой легендарный логотип. Знаменитую версию 1977 года от Милтона Глейзера «I ❤️NY» заменили на «We ❤️ NYC» от агентства Founders. По мнению креаторов, новый символ призван объединить нью-йоркцев в пост-пандемийный период.