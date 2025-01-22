В России снизилось среднее количество отказов по кредитам

В России зафиксировали снижение среднего количества отказов одному заемщику-гражданину в любом кредите. В конце 2024 года этот показатель составил 3,23, тогда как с 2019-го до третьего квартала 2022-го он держался на уровне 9. Снижение началось в конце 2022 года, когда показатель резко упал до 3,69. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Они отражают количество отказов заемщику, прежде чем его заявка на кредит была одобрена.

Согласно подсчетам ОКБ, динамика снижения среднего количества отказов оказалась неоднородной: в течение 2024 года в ряде сегментов кредитования наблюдался рост количества отказов. Например, в беззалоговом кредитовании в первом полугодии показатель вырос на 28% (до 2,91), но затем снизился к концу года на 13,65%. В сегменте POS-кредитов среднее количество отказов заемщику достигло пика в третьем квартале 2024-го (6,49), а в последнем квартале сократилось на 25,7% до 4,82. В автокредитовании в конце прошлого года был зафиксирован резкий спад — средний показатель снизился в три раза — до 1,03.

Эксперты, опрошенные изданием, связывают неоднородность показателя с введением мер Банка России по охлаждению рынка, изменением банковских стандартов кредитования, а также смещением потребительского спроса. По мнению аналитиков, уменьшение числа отказов к концу 2024-го может свидетельствовать о существенном снижении спроса на потребительские кредиты в условиях высоких ставок. По этой же причине маловероятно, что в первом квартале этого года произойдут значимые изменения со средним количеством отказов в кредитах, считают эксперты.

Ранее сообщалось, что в четвертом квартале 2024 года объем выданных потребительских кредитов в России сократился на 51,4% по сравнению с третьим кварталом и составил 0,79 трлн руб. Это самый низкий квартальный показатель за весь 2024 год.