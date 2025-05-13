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18+
13.05.2025 в 10:50

Postgres Professional вложит 1,5 млрд рублей в собственный комплекс для работы с большими данными

Компания хочет выйти на рынок программно-аппаратных комплексов

Компания Postgres Professional, разрабатывающая корпоративное программное обеспечение, намерена в течение трех лет инвестировать 1,5 млрд руб. в производство машины баз данных Postgres Pro Machine. В планах — выйти на рынок программно-аппаратных комплексов в 2025 году, а к 2030 году занять на нем до 50%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Инвестиции в 1,5 млрд руб. не учитывают вложения в проект со стороны производителя серверного оборудования и софта Delta Computers — партнера, выступающего поставщиком «железа».

В числе потенциальных заказчиков Postgres Professional называет органы власти, банки и нефтегазовый сектор.

Эксперты считают вложения в специализированную инфраструктуру для работы с большими данными закономерным шагом на фоне повышения требований к производительности и масштабируемости. Вендоры все чаще хотят контролировать как программное обеспечение, так и аппаратную платформу, на которой оно развернуто.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе почти не осталось предложения мощностей центров обработки данных для крупных заказчиков. Все площадки, которые были сданы в эксплуатацию в 2023−2024 годах, арендованы.

Большие данные Postgres Professional
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