После ухода западных автомобильных брендов 83% российских автозаводов продолжают работу

До 2022 года значимая часть промышленных мощностей российского автопрома была направлена на производство машин западных брендов. После их ухода 83% отечественных автомобильных заводов продолжают работу, 17% предприятий прекратили выпуск машин или полностью закрылись. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

22% автозаводов сохранили прежних владельцев, но обновили модельные линейки. 17% предприятий остались под российским контролем, они привлекают иностранных партнеров. 17% перешли к автохолдингам, которые специализируются на продажах и сервисном обслуживании.

13% заводов сменили юридический статус или вошли в состав российских автопроизводителей. 13% перешли под государственное управление.

В «Ромире» отметили, что уход западных брендов с авторынка РФ привел к усилению присутствия отечественных производителей и позволил добиться большей независимости российского автопрома.

Ранее Sostav рассказал о том, что происходило на авторынке в первом квартале этого года. В частности, почему продажи новых легковушек на тормозах, а маркетинг — на газу.