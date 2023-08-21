Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Дарья Свистунова
Silver Mercury
Рекламное агентство Zexler

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
21.08.2023 в 09:10

Правительство РФ не поддержало введение заградительных пошлин в 220% на импортные БАДы

Ранее такую инициативу предложил Национальный союз защиты прав потребителей

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию не одобрила введение запрета или заградительных пошлин на ввоз в Россию биологических активных добавок (БАД) из недружественных стран. Об этом сообщает РБК со ссылкой на одного из участников заседания подкомиссии, на котором обсуждался данный вопрос. В пресс-службе Минэкономразвития изданию подтвердили, что «данная инициатива не была поддержана», однако детали рекомендовали уточнить в Роспотребнадзоре.

По словам собеседника РБК, на прошедшем совещании подкомиссия обсуждала два предложения Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП). Первое — включение БАД в перечень продукции, запрещённой к ввозу в Россию в рамках продэмбарго. Второе — введение повышенных ставок (в размере 220%) ввозных таможенных пошлин на БАД из недружественных стран. Российские производители БАД предлагали ввести ставки меньшего размера — 50−70%.

«Оба предложения не поддержаны», — сказал участник заседания.

Ранее НСЗПП предложил запретить импорт в Россию биодобавок из недружественных стран либо ввести заградительные пошлины на их ввоз в 220%. Инициатива рассматривалась на заседании рабочей группы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в начале 2023 года. Тогда Минэкономразвития попросило организацию подготовить обоснования своим предложениям, говорил «Известиям» глава союза Павел Шапкин.

В НСЗПП отмечали, что обеспокоены ростом «серого» и «чёрного» рынка БАДов. «Последний сложился в основном из бенефициаров и организаций, представляющих импортёров из недружественных стран», — говорилось в письме авторов инициативы. Неконтролируемый ввоз добавок представляет опасность для потребителей.

Эксперты, опрошенные «Известиями» назвали меру избыточной. По их мнению, она негативно отразится на потребителях и отечественных дистрибьютерах БАДов. С нелегальной продукцией нужно бороться не повышением пошлин, которые контрабандисты не платят, а введением маркировки и блокировкой сайтов с фальсификатом, заявили эксперты.

Правительство РФ БАД заградительные пошлины
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.