Правительство РФ не поддержало введение заградительных пошлин в 220% на импортные БАДы

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию не одобрила введение запрета или заградительных пошлин на ввоз в Россию биологических активных добавок (БАД) из недружественных стран. Об этом сообщает РБК со ссылкой на одного из участников заседания подкомиссии, на котором обсуждался данный вопрос. В пресс-службе Минэкономразвития изданию подтвердили, что «данная инициатива не была поддержана», однако детали рекомендовали уточнить в Роспотребнадзоре.

По словам собеседника РБК, на прошедшем совещании подкомиссия обсуждала два предложения Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП). Первое — включение БАД в перечень продукции, запрещённой к ввозу в Россию в рамках продэмбарго. Второе — введение повышенных ставок (в размере 220%) ввозных таможенных пошлин на БАД из недружественных стран. Российские производители БАД предлагали ввести ставки меньшего размера — 50−70%.

«Оба предложения не поддержаны», — сказал участник заседания.

Ранее НСЗПП предложил запретить импорт в Россию биодобавок из недружественных стран либо ввести заградительные пошлины на их ввоз в 220%. Инициатива рассматривалась на заседании рабочей группы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в начале 2023 года. Тогда Минэкономразвития попросило организацию подготовить обоснования своим предложениям, говорил «Известиям» глава союза Павел Шапкин.

В НСЗПП отмечали, что обеспокоены ростом «серого» и «чёрного» рынка БАДов. «Последний сложился в основном из бенефициаров и организаций, представляющих импортёров из недружественных стран», — говорилось в письме авторов инициативы. Неконтролируемый ввоз добавок представляет опасность для потребителей.

Эксперты, опрошенные «Известиями» назвали меру избыточной. По их мнению, она негативно отразится на потребителях и отечественных дистрибьютерах БАДов. С нелегальной продукцией нужно бороться не повышением пошлин, которые контрабандисты не платят, а введением маркировки и блокировкой сайтов с фальсификатом, заявили эксперты.