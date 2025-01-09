Сборы российских кинотеатров в Новый год превысили 6 млрд рублей

Совокупные кассовые сборы российских кинотеатров в период с 1 по 8 января превысили 6 млрд руб. Таковы подсчеты «Коммерсанта» на основе предварительных данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Для сравнения: за аналогичный период 2024-го кинотеатры заработали 5,8 млрд руб.

Большая часть кассовых сборов — 43% — пришлась на фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (дистрибьютор — «Централ Партнершип», ЦПШ). Проект заработал 2,6 млрд руб. Второе место по этому показателю занял «Финист. Первый богатырь» («НМГ Кинопрокат»), собравший 1,9 млрд руб., что составило 32% от общей кассы за 1−8 января. Замыкает тройку лидеров очередная часть франшизы «Елки» («НМГ Кинопрокат») с результатом в 470 млн руб. (8%).

Таким образом, с 1 по 8 января среди лидеров были преимущественно отечественные картины, а из иностранных фильмов было представлено лишь три проекта — «Астрал. Кошмар в "Спринг Гарден"», «Синистер: Новые души» и «Приключения Паддингтона 3». Эти ленты получили по 1% от общих сборов.

В ноябре «Централ Партнершип» призвал российские кинотеатры отказаться от показа фильмов альтернативных прокатчиков с 1 по 15 января 2025-го.

Как пишет «Ъ», полную картину кассовых сборов за 1−8 января искажает сбой, произошедший в работе ЕАИС 1 января. Например, сборы фильма «Волшебник Изумрудного города» в течение дня варьировались в системе от 340 до 400 млн руб. Данные по предпродажам фильма «Финист. Первый богатырь» за два дня уменьшились на 20,3 млн руб. Позже сайт ЕАИС был недоступен, а 2 января информация о сборах вообще не обновлялась.

Согласно данным ЕАИС, средняя посещаемость кинозалов в России с 1 по 8 января составила 48 человек на сеанс.

Общая посещаемость кинотеатров на 8 января (17:48 по московскому времени) оказалась порядка 12,7 млн человек, рассказал изданию главный редактор Cinemapleх Рифат Фазлыев: «Корректные данные будут после завершения дня во всех часовых поясах страны. Скорее всего, по итогу дня посещаемость дойдет до 12,9−13 млн зрителей». По его мнению, показатель сократится год к году примерно на 13%.

Как отмечают опрошенные «Коммерсантом» участники рынка, в этом году сборы росли «исключительно за счет повышения цен на билеты». Так, в Москве средний чек достигал 721 руб., по России — около 479 руб.