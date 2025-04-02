Порядок признания организации экстремистской упростили

Госдума приняла в первом чтении пакет из трех правительственных законопроектов, направленных на ужесточение законодательства в части экстремистской деятельности. Организация может получить статус экстремистской, если организатором экстремистского сообщества был признан хотя бы один ее участник, сообщают «Ведомости».

Сейчас признать организацию экстремистской можно только на основании решения суда. Законопроектом разрешит вносить в этот перечень также экстремистские сообщества из-за приговора по ст. 282.1 Уголовного кодекса одному их ее членов.

Были приняты еще два законопроекта, которыми вносятся корреспондирующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях, а также в УК. Они необходимы для уточнения формулировок в связи с изменением наименования перечня экстремистов, который дается в основном законопроекте.

Экстремистская организация по своей правовой форме — это юрлицо, а сообщество — это группа лиц. Новый законопроект затронет всех, кто так или иначе связан с уголовно-правовыми экстремистскими сообществами. С 2022 по 2023 годы было вынесено 72 приговора по статье об организации экстремистского сообщества, уточнили в министерстве юстиции.

Ранее Госдума приняла поправки в закон «О рекламе». Они запрещают размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, а также на сайтах и платформах общественных и религиозных объединений, ликвидированных по решению суда.