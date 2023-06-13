Porsche шестой год подряд лидирует среди люксовых брендов мира

Porsche по-прежнему остаётся лидером среди люксовых брендов мира, говорится в отчёте Brand Finance. Porsche на первом месте находится шестой год подряд. Аналитики говорят, что компания расширяет свой продуктовый портфель за счёт новых концепций спортивных автомобилей. Стоимость бренда за 2022 год увеличилась до $36,8 млрд, на 9%.

На втором месте находится бренд Louis Vuitton. Его стоимость выросла более чем на 12% до $26,3 млрд.

Производитель духов Chanel занимает третью строчку рейтинга, его стоимость составила $19,4 млрд, рост — 27%. В последние годы он сохраняет высокий уровень узнаваемости на уровне 72%, особенно высок он в Саудовской Аравии, Малайзии и Италии.

Итальянский бренд одежды Gucci занял четвёртое место, его стоимость снизилась на 1,5% до $17,9 млрд. На пятом месте остался Hermes, компанию оценивают в $14,1 млрд, рост составил 4,9% год к году.

Автомобильный бренд Lamborghini назван самым быстрорастущим: стоимость марки подскочила за год в 2,2 раза. Теперь он занимает 18-ю позицию в списке, хотя в 2022 году был на 30-ом.

В рейтинг Brand Finance вошли 50 компаний: 15 итальянских, 12 французских, шесть швейцарских и по пять компаний из Великобритании и США.

Ранее сообщалось, что В 2022 году обороты большинства крупнейших люксовых брендов в России оказались худшими за пять лет. Например, французская Chanel снизила выручку в стране за год на 75,6%, до 4,5 млрд руб. Кроме того, компания получила убыток в размере 1,83 млрд руб. против прибыли в 1,73 млрд руб. годом ранее. Dior на фоне снижения выручки на 76,1%, до 2,04 млрд руб., получил убыток в 1,32 млрд руб. против прибыли 1,37 млрд руб. в 2021 году.

Итальянская Prada снизила выручку на 53,3%, до 3,2 млрд руб. по итогам прошлого года. Убыток компании в России составил 3,97 млрд руб. против 170 млн руб. прибыли годом ранее. Компания Tiffany & Co сократила выручку на 74,4%, до 1,16 млрд руб. Её убыток составил 414,4 млн руб. против 401,1 млн руб. прибыли в 2021 году.