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18+
14.06.2023 в 19:53

Как реалити-шоу «Вызов» популяризирует науку среди молодежи

Авторам проекта удалось изменить имидж интеллектуала в глазах аудитории

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ИНСАЙТ ЛЮДИ ООО | insightpeople.ru
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В рамках ПМЭФ-2023 прошёл круглый стол, посвященный вопрос популяризации науки и привлечения талантливой молодежи в сферу высоких технологий. Исполнительный вице-президент «Газпромбанка» Андрей Серов отметил, что в России высокий потенциал развития науки в России, но отсутствуют эффективные механизмы популяризации результатов научной деятельности и престижа профессии.

«У нас много знаменитых учёных, но их общественное признание — неочевидно. Крайне показателен советский опыт: мы все помним замечательную научно-популярную телепрограмму «Очевидное — невероятное». Сейчас эти задачи во многом выполняет «Иннопрактика», которая является центром инноваций и поддержки молодых ученых, она даёт им реальный шанс сделать карьеру, выстроить траекторию развития и попасть в высокотехнологичные компании», — отметил Андрей Серов.

Исполнительный вице-президент «Газпромбанка» отметил, что очень важно создавать инновации в медийном бизнесе. Он привёл в пример реалити-шоу «Вызов» и одноименное молодежное сообщество. «Подобного проекта в таких масштабах ещё никто не делал. Это очевидное достижение, оно имеет важное мотивационное значение для молодежи. Например, когда родители смотрят шоу «Вызов» и видят в нём таких замечательных ребят из команды интеллектуалов, они сразу хотят, чтобы их дети оказались в такой замечательной компании молодых учёных, которые способны задавать образец для подражания, при этом многофакторный», — сказал Серов.

В своём выступлении он также отметил, что наблюдается процесс смены поколения инфлюенсеров, а молодежной медийный потенциал обнаружен во многих отраслях экономики и, при правильном использовании, он будет эффективно работать на развитие страны.

Напомним, что шоу «Вызов» — новое реалити-шоу нового формата, задвший новый развлекательный тренд. В команды объединились учёные и звёзды социальных сетей, а соревнования проходили как в спортивных дисциплинах, так и в виде интеллектуальных заданий. Результатом шоу стало решение глобальной задачи популяризации науки среди молодежи, радикальная смена имиджа интеллектуала и высокие рейтинги просмотра.

В панельной дискуссии приняли участие первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова, генеральный директор ООО «Вормхолс Внедрение» Олег Журавлев, председатель правления ГК «Геоскан» Алексей Семенов, заместитель генерального директора «ГПМ — Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) Борис Ханчалян, координатор молодежного сообщества «Разгон», доцент Факультета систем управления и робототехники Национального исследовательского университета ИТМО и участник первого сезона реалити-шоу «Вызов» Иван Борисов, заместитель руководителя Центра инновационного развития — филиал ОАО «Российские железные дороги» Александр Зажигалкин, сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов, певец и резидент Insight People Торнике Квитатиани.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

медиа Газпромбанк ПМЭФ вызов
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