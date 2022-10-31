Госдума признала мобилизацию работодателя основанием для увольнения его сотрудников

Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки в статью Трудового кодекса (ТК) «о прекращении трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон», сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно одобренным изменениям, появилось новое основание для увольнения работников — трудовые договоры подлежат прекращению в случае призыва на военную службу по мобилизации «работодателя — физического лица» или «работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юридического лица, одновременно обладающего полномочиями единоличного исполнительного органа этого юридического лица». В принятой поправке содержится оговорка, из которой следует, что сотрудников уволят в том случае, если работодатель не уполномочил другое лицо на осуществление своих прав и обязанностей. Первой внимание на принятые изменения обратила газета «Ведомости».

Как отмечает издание, уволить по вводимому новым законом обстоятельству могут любых работников, включая сотрудников, находящихся в отпусках и на больничных, беременных женщин, лиц с семейными обязанностями и граждан других категорий. При этом норме придана обратная сила: она распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года — даты подписания указа о начале частичной мобилизации.

Однако в законе не уточняется, кто будет оформлять увольнения сотрудников, если свои полномочия работодатель никому не передал. По словам основателя консалтинговой группы vvCube Вадима Ткаченко, вероятно, трудовые договоры нужно будет успеть расторгнуть до призыва. Он также напомнил, что после объявления частичной мобилизации власти приняли закон, предоставляющий попавшим под мобилизацию индивидуальным предпринимателям, учредителям (участникам) и руководителям компаний пять рабочих дней для решения вопросов, связанных с дальнейшим ведением бизнеса.

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил изданию, что не исключает передачи мобилизованными бизнесменами полномочий на оформление увольнения работников иным лицам на основании доверенности. Он также подчеркнул, что «не видит в этом проблемы», но пообещал просмотреть закон и обратить внимание на соотношение приведённых норм.

Согласно данным системы обеспечения законодательной деятельности, изначально законопроект содержал иную поправку и 27 сентября был принят во втором чтении. В частности, изменения в ст. 157 ТК (оплата простоев) гарантировали творческим работникам минимальный размер оплаты периода их работы, когда они не участвуют в создании или исполнении (экспонировании) произведений. Но 21 октября комитет Госдумы вернул документ на второе чтение, дополнив его поправками об увольнении сотрудников.

28 октября Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По словам Шойгу, все связанные с ней задачи были выполнены — мобилизованы 300 тыс. человек, из них 82 тыс. уже отправлены в зону спецоперации, а 218 тыс. проходят подготовку на полигонах. Однако о подписании правительственных документов, связанных с завершенией частичной мобилизации не сообщалось.