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13.04.2022 в 17:20

«Яндекс» добавил на баннеры своей рекламной сети «пульт управления»

Теперь пользователи смогут управлять рекламой

Яндекс добавил на баннеры своей рекламной сети специальную кнопку, с помощью которой пользователи смогут «взаимодействовать» с рекламой. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Теперь пользователи могут сообщить, что объявление им неинтересно, пожаловаться на нарушения или узнать подробности о рекламодателе: есть ли у него представительства в офлайне, страницы в соцсетях, или просмотреть другие его объявления.

Фото: «Яндекс»

«Мы сделали своего рода пульт управления рекламными объявлениями, и этот пульт теперь доступен каждому пользователю. Сигналы, которые мы получаем, помогают нам повысить качество рекламы, сделать её более полезной и безопасной», — говорит директор по рекламным продуктам «Яндекса» Вера Лейзерович.

Баннеры с кнопкой можно увидеть на площадках, которые входят в «Рекламную сеть Яндекса». Это сайты самого «Яндекса» и его партнёров, а также мобильные приложения.

В компании отмечают, что «пульт» решает сразу две задачи. Во-первых, он повышает прозрачность рекламы. Поскольку теперь каждый может увидеть изнанку объявления: что за компания его разместила, что ещё она рекламирует и так далее.

Во-вторых, новая функция помогает сделать рекламу полезнее. Сигналы, которые пользователи отправляют через «пульт», помогают алгоритмам «Яндекса» более точно подбирать объявления под их интересы, считают в IT-компании.

Ранее «Яндекс» снял ограничения на продвижение в своих геосервисах «Яндекс.Карты», «Навигатор», «Метро». До этого размещение было доступно только рекламным агентствам и крупным компаниям, теперь оно не зависит от размеров бизнеса.

Яндекс Рекламная сеть Яндекса
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