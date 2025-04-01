Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Подкаст «Маркетинг и реальность»
Centra.ai
The next

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.04.2025 в 19:00

Получение конверсий из клика в начало сеанса на уровне 90%: кейс бренда Vetonit

Как сделать эффективной медийную рекламу на «Авито» для нишевых товаров

Продажи узкоспециализированной продукции — задача со звездочкой. При маркетинге нишевых товаров важно получать не широкие охваты, а максимально целевую аудиторию, которая вероятнее конвертируется в клиентов бизнеса. В конце 2024 года бренд Vetonit, который занимается разработкой комплексных инновационных решений для строительства и ремонта, запустил на «Авито» медийную кампанию. О механике и результатах кампании Sostav рассказала команда проекта.

Цели

Рост узнаваемости бренда — основная задача Vetonit. Для того чтобы решить ее, подойдут инструменты медийной рекламы и площадки с целевой аудиторией. Кроме того, бизнесу было важно найти рекламную площадку, которая может привлечь высокие post-click показатели.

В рамках тестовой кампании команда разместила на «Авито» имиджевые баннеры. Кампания включала два флайта: 11 дней в декабре 2024 года и 11 дней в феврале 2025.

По итогам кампании планировали:

  • получить показатель CR на уровне не ниже 0,5;
  • вовлечь пользователя в общение с бизнесом и достичь глубину просмотра страницы более 1,1 единиц.

Механика

На «Авито» запустили медийную click-out рекламу: при нажатии на баннеры пользователи попадали на сайт рекламодателя. В данном случае — на страницу бренда Vetonit.

Для того чтобы охватить аудиторию, которая вероятнее заинтересуется покупкой строительных товаров, в конце декабря подключили таргет-пак «Ремонт». Дополнительно настроили таргетинг на мужчин в возрасте от 25 до 54 лет, которые живут в России. Уже в феврале 2025 года таргетинги расширили: добавили аудиторию строителей для более точных показов рекламы.

Акцент в креативах делали на изображениях с интерьерами после ремонта и на демонстрации товара.

Для более широкого охвата использовали микс рекламных форматов: медийный баннер и сниппеты. Они показывались как в веб-версии «Авито», так и в мобильном приложении площадки.

Получение конверсий из клика в начало сеанса на уровне 90%: кейс бренда Vetonit Получение конверсий из клика в начало сеанса на уровне 90%: кейс бренда Vetonit

Результаты

С помощью рекламных технологий «Авито» и целевой аудитории площадки команда бренда Vetonit получила высокие результаты:

  • Глубина просмотра соответствовала KPI — 1,1 страницы;
  • CR оказался равен 0,8%.

Важным инсайтом эксперимента стал высокий показатель конверсии из открытия сайта в начало сеанса: метрика достигла 90%. И это при внутреннем бенчмарке бренда по другим каналам на уровне 65−70%.

Костылев Виталий, менеджер по медийным размещениям компании Vetonit:

Мы считаем проведенный тест успешным. Все показатели постклик-анализа оказались на уровне нормы практически с момента запуска кампании. Нам понравился опыт работы напрямую с менеджерами «Авито». Коллеги оказались отзывчивыми, помогали с аналитикой, предлагали гипотезы по оптимизации. Планируем развивать сотрудничество дальше.

Анна Суханова, клиентский менеджер в «Авито Реклама»:

При запуске рекламных кампаний мы всегда сверяемся с ожиданиями клиента, оптимально настраиваем таргетинги и используем кастомные настройки, чтобы максимально точно попадать в целевую аудиторию, решая поставленные задачи с помощью наших медийных инструментов. Нам важен результат совместной работы с Vetonit, и мы рады расширять наше сотрудничество в 2025 году.

Марина Ершова, директор по управлению размещением в цифровых медиа OOM (by Okkam):

Как агентство, мы видим в «Авито» стратегического партнера, чьи рекламные инструменты позволяют решать даже самые амбициозные задачи. В данном проекте соединились ключевые факторы успеха: замотивированные на успех команды, возможность найти в многомиллионной аудитории сайта необходимую аудиторию строителей/бригадиров, а также использование разнообразных форматов. Все это позволило точно донести сообщение бренда до тех, кто действительно заинтересован в новых строительных решениях. Мы уверены, что в 2025 году совместно с Vetonit и «Авито Рекламой» сможем масштабировать успешные практики, а также протестировать другие форматы и настройки для выполнения необходимых KPI.

Avito Vetonit
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Технологии
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.