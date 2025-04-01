Получение конверсий из клика в начало сеанса на уровне 90%: кейс бренда Vetonit

Продажи узкоспециализированной продукции — задача со звездочкой. При маркетинге нишевых товаров важно получать не широкие охваты, а максимально целевую аудиторию, которая вероятнее конвертируется в клиентов бизнеса. В конце 2024 года бренд Vetonit, который занимается разработкой комплексных инновационных решений для строительства и ремонта, запустил на «Авито» медийную кампанию. О механике и результатах кампании Sostav рассказала команда проекта.

Цели

Рост узнаваемости бренда — основная задача Vetonit. Для того чтобы решить ее, подойдут инструменты медийной рекламы и площадки с целевой аудиторией. Кроме того, бизнесу было важно найти рекламную площадку, которая может привлечь высокие post-click показатели.

В рамках тестовой кампании команда разместила на «Авито» имиджевые баннеры. Кампания включала два флайта: 11 дней в декабре 2024 года и 11 дней в феврале 2025.

По итогам кампании планировали:

получить показатель CR на уровне не ниже 0,5;

вовлечь пользователя в общение с бизнесом и достичь глубину просмотра страницы более 1,1 единиц.

Механика

На «Авито» запустили медийную click-out рекламу: при нажатии на баннеры пользователи попадали на сайт рекламодателя. В данном случае — на страницу бренда Vetonit.

Для того чтобы охватить аудиторию, которая вероятнее заинтересуется покупкой строительных товаров, в конце декабря подключили таргет-пак «Ремонт». Дополнительно настроили таргетинг на мужчин в возрасте от 25 до 54 лет, которые живут в России. Уже в феврале 2025 года таргетинги расширили: добавили аудиторию строителей для более точных показов рекламы.

Акцент в креативах делали на изображениях с интерьерами после ремонта и на демонстрации товара.

Для более широкого охвата использовали микс рекламных форматов: медийный баннер и сниппеты. Они показывались как в веб-версии «Авито», так и в мобильном приложении площадки.

Результаты

С помощью рекламных технологий «Авито» и целевой аудитории площадки команда бренда Vetonit получила высокие результаты:

Глубина просмотра соответствовала KPI — 1,1 страницы;

CR оказался равен 0,8%.

Важным инсайтом эксперимента стал высокий показатель конверсии из открытия сайта в начало сеанса: метрика достигла 90%. И это при внутреннем бенчмарке бренда по другим каналам на уровне 65−70%.

Костылев Виталий, менеджер по медийным размещениям компании Vetonit: Мы считаем проведенный тест успешным. Все показатели постклик-анализа оказались на уровне нормы практически с момента запуска кампании. Нам понравился опыт работы напрямую с менеджерами «Авито». Коллеги оказались отзывчивыми, помогали с аналитикой, предлагали гипотезы по оптимизации. Планируем развивать сотрудничество дальше.

Анна Суханова, клиентский менеджер в «Авито Реклама»: При запуске рекламных кампаний мы всегда сверяемся с ожиданиями клиента, оптимально настраиваем таргетинги и используем кастомные настройки, чтобы максимально точно попадать в целевую аудиторию, решая поставленные задачи с помощью наших медийных инструментов. Нам важен результат совместной работы с Vetonit, и мы рады расширять наше сотрудничество в 2025 году.