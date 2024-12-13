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13.12.2024 в 06:10

Половина россиян имеет подработку

Чаще всего они находят ее в сфере доставки и IT

Каждый второй россиянин имеет подработку, а 27% заняты на двух и более работах. У многих дополнительный доход сопоставим с основным заработком, а у некоторых - даже превышает его. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса «Финстори».

57% опрошенных для дополнительного заработка выполняют разовые задачи. 61% подрабатывают в рабочее время. 28% - в свободное от работы время и в выходные. 10% делают это по ночам.

Среди наиболее востребованных сфер для подработок лидируют доставка и такси (31%), строительство (26%) и IT (19%). За последний год стремительный рост показала также сфера наставничества, особенно в области финансового консультирования и инфобизнеса — 32% опрошенных попробовали себя в этой сфере.

51% опрошенных ищут дополнительный заработок, чтобы расплатиться с ипотекой, 28% респондентов подрабатывают в декретном отпуске. Еще 17% отметили, что искать подработку их побудило наличие иждивенцев — детей или престарелых родителей.

42% заявили, что их дополнительный доход сопоставим с основным заработком, а у 17% он даже превышает основной доход. Однако россияне не спешат отказываться от стабильной работы: социальные гарантии и уверенность в завтрашнем дне остаются важными факторами.

53% для поиска подработки используют цифровые платформы. 27% пользуются профильными Telegram-каналами. Остальные ищут дополнительные источники дохода через знакомых.

По данным Superjob, каждый четвертый россиянин работает по совместительству. При этом большинство руководителей относятся к этому нейтрально и положительно.

подработка
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