Половина россиян не видит разницу между маркетплейсами

Половина (50%) россиян считают, что все онлайн-площадки очень похожи и различий между ними нет. Для тех, кто замечает различия, они сводятся к уровню цен. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.

41% россиян замечают разницу между маркетплейсами. Из них 42% полагают, что главное отличие лежит в области цен на продаваемые товары. 13% указали на скорость доставки, 11% отметили разный уровень сервиса и техподдержки.

Аналитики «Т-Бизнеса» отмечают, что в I квартале 2025 года совокупная аудитория трех крупнейших маркетплейсов (Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет») пересекалась лишь частично: 45% совершили покупки только в одном из них.

Кроме того, маркетплейсы отличаются по популярности в регионах: самый «региональный» — Wildberries с 65% аудитории, проживающей за пределами городов-миллионников. Кроме того, отличия маркетплейсов проявляются и в доходах аудитории — наибольшая доля пользователей с доходом до 50 тыс. руб. у Wildberries (30%), затем идет Ozon (23%) и «Яндекс Маркет» (12%). Также Wildberries назван самым «женским» маркетплейсом.

Главными конкурентными преимуществами Wildberries, по словам представителя маркетплейса, являются широкий ассортимент, логистика, включая собственные складские комплексы и транспортные службы, IT-инфраструктура и более 150 тыс. рекламных поверхностей различных форматов, принадлежащих компании, что позволяет охватить более 85 млн человек ежемесячно.

При этом, по словам экспертов, крупные бренды активнее инвестируют в рекламу именно на Ozon. У Ozon, по словам собеседников издания, более диверсифицированная структура продаж по категориям. Для Wildberries фешен пока остается самой большой категорией.

По данным «Ромир», в онлайн-сегменте розничной торговли лидерство по показателям узнаваемости и потребительского доверия удерживает Ozon. На втором месте — Wildberries.