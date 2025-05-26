Как «Юбилейное» и «Магнит» превратили полку в портал в мир русских сказок

Бренд «Юбилейное», доказал, что даже вековые традиции могут звучать по-новому. Совместная акция с магазинами «Магнит» и «Дикси» — «Сказки от Юбилейного», созданная агентством emg , получила золото на премии E+ Awards в категории Продукты питания и серебро в категории Brand Experience. Об этом команда агентства рассказала Sostav.

Продукты питания и серебро в категории Brand Experience

Покупатели попадали в сказку буквально: отсканировав QR-код на упаковке, они переходили на сайт попадивсказку᎐рф, где могли с помощью AI превратиться в сказочного героя и участвовать в розыгрыше призов — от «молодильных яблок» до «сундуков с золотом».

Проект объединил креатив, технологии и любимые с детства образы. Иллюстрации в стиле русских сказок, сказочная атмосфера сайта и призы, оформленные как волшебные артефакты, создавали эффект настоящего приключения.

Кампания получила поддержку в офлайн- и онлайн-каналах: в магазинах, на полках, в приложениях и рассылках ретейлеров.

Надежда Лозицкая, креативный директор emg: Для нас было важно не просто обновить визуальный язык бренда, а создать живую систему коммуникации, в которой креатив работает на смысл, а форма — на узнаваемость. Это тот случай, когда команда, инсайт и стиль совпали на 100%.

Визуальный стиль акции дополнил сказочную атмосферу: современные художники нарисовали яркие иллюстрации в духе классических сказок специально для упаковок.

Кампания охватила магазины «Магнит» и «Дикси», появилась в приложениях, рассылках и на e-commerce-платформах. А призы, оформленные как волшебные артефакты и усилили эффект погружения в сказку.

Елена Васькина, старший менеджер по коммерческому планированию специальных маркетинговых программ в ретейле «Мон'дэлис Русь»: Для нас было принципиально важно сохранить узнаваемость и ДНК бренда «Юбилейное», при этом вывести коммуникацию на новый уровень — актуальный, живой, релевантный текущим ожиданиям аудитории. Агентство предложило решение, которое стало не просто креативным, а стратегически выверенным: с четким фокусом на эффективность и рост. Мы получили именно то, чего добивались — органичный перезапуск бренда с ощутимым бизнес-результатом.

Мария Моржакова, менеджер по коммерческому планированию маркетинговых программ в розничных сетях «Мон'дэлис Русь»: Ретейл-активация задала новую планку для вовлечения потребителей в категории и превзошла внутренние метрики: более 195 тыс. участников, рост товарооборота на 76% в штуках и на 60% в деньгах, прирост частоты покупок на 25,6%, средний чек — 3 единицы продукции. При этом успех определила не только механика, но и эмоциональная глубина — вовлечение через историю, которая была понятна, близка и по-настоящему захватывающая. Это тот случай, когда технология и эмоции усилили друг друга и дали ощутимый результат.

Екатерина Калинина, руководитель категории кондитерские изделия, «Магнит»: «Магнит» всегда стремится быть не просто полкой для поставщика, а пространством, где бренды могут реализовывать свои самые амбициозные идеи и по-настоящему взаимодействовать с покупателем. Партнерство с «Юбилейным» стало примером того, как синергия брендов, креативного подхода и сильной ретейл-платформы превращает обычные покупки в эмоциональное путешествие. Мы рады, что «Магнит» стал местом, где рождается сказка, а цифры подтверждают: клиенты чувствуют и ценят такой подход. Уверены, впереди — еще больше вдохновляющих коллабораций.

«Юбилейное» вместе с «Магнитом» и «Дикси» доказали: даже из магазина можно попасть в русскую сказку. И если бренд может вдохновить на возвращение в мир детства — значит, он по-настоящему жив.

Состав творческой группы

emg (агентство)

Креативный директор: Надежда Лозицкая

Account Group Head: Ирина Сургутанова

Account Group Head: Екатерина Витковская

Strategic director: Игорь Ефимов

«Мон'дэлис Русь» (заказчик)

Старший менеджер по коммерческому планированию специальных маркетинговых программ в розничных сетях: Елена Васькина

Менеджер по коммерческому планированию маркетинговых программ в розничных сетях: Мария Моржакова

Старший менеджер по работе с ключевыми клиентами: Константин Иванов

«Магнит» (ретейлер)

Руководитель направления реализации кросс-форматных и прочих BTL: Софья Овсянникова

Руководитель категории кондитерские изделия: Екатерина Калинина

Категорийный менеджер: Анна Гузь

Руководитель управления по торговому маркетингу: Валентина Иваник