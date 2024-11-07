Погружение в мир премиального комфорта: как создавался ролик для Exeed VX

Креативное агентство и продакшен Perspective Pro сняли такую рекламу, для флагмана Exeed VX, что зритель начинает задумываться о покупке еще до того, как ролик заканчивается.

Задача, поставленная брендом перед командой, заключалась не только в демонстрации премиальности и авангардности Exeed VX, но и в том, чтобы показать, как автомобиль становится настоящим спутником современного человека, всегда находящегося в движении, но стремящегося к гармонии и покою. Мы решили эту задачу, продемонстрировав, что внедорожник Exeed VX способен превратить любую поездку в комфортное и увлекательное приключение, сравнимое с отдыхом в пятизвездочном отеле.

Дмитрий Масейкин, режиссер: Идея ролика проста: технологии и уровень комфорта Exeed VX помогают забыть о городской суете и сосредоточиться на главном. Все начинается с калейдоскопа городской жизни, где мир полон забот и дел. Но стоит нашему герою сесть за руль Exeed VX, как внешний мир стирается. Он оказывается в своем личном коконе комфорта, где остаются только он и его эмоции, защищенные ото всего, что происходит снаружи. Мы сосредоточились на том, чтобы передать ощущения, которые испытывает герой, находясь за рулем этого автомобиля, и показать процесс трансформации его чувств и эмоций. Также было важным обратить внимание зрителя на передовые характеристики модели — кажется, у нас действительно получилось это сделать. Особое внимание уделено демонстрации технологий и нового интерьера Exeed VX — покупатели должны понимать, за что они платят.

Антон Шавкеро, режиссер: Все внешние кадры в ролике созданы с помощью CG, мы постарались придумать два совершенно разных мира — каждый со своим уникальным настроением и характером. Весь ролик построен на контрастах: сначала мы демонстрируем технологичные фишки автомобиля, а потом усиливаем впечатление эмоциями героя и метафорическими образами. Так нам удалось объединить имиджевое видео с аккуратной подачей уникальных преимуществ Exeed VX. Особенно важно было показать живые эмоции человека, поэтому мы выбрали комбинированный подход к съемке. Ролик помог бренду усилить позиции Exeed VX на территории комфорта и инноваций. Слаженная работа нашей команды, оперативная реакция со стороны клиента и наша главная суперспособность — «делать невероятное в режиме ограничений», позволили реализовать проект в срок, сохранив при этом планку по качеству.

Николай Новиков, генеральный продюсер: На этом проекте мы работали с двумя режиссерами, и это не было случайным выбором. Антон и Дмитрий идеально дополняют друг друга: у них огромный опыт в CG. Антон работает в студии Clan, где все процессы отлажены до мелочей, а Дмитрий привнес свой уникальный стиль и креативность. Союз двух режиссеров помог нам создать особенный ролик. Мы знали, что обычными съемочными подходами не обойтись, поэтому выбрали комбинированный метод: компьютерная графика и живое видео. Это дало нам потрясающий визуальный эффект, который был усилен атмосферной музыкой, написанной нашим композитором Димой Новожиловым. Мы смогли выполнить задачу бренда и показать, как Exeed VX создает комфорт и спокойствие для водителя и пассажиров даже в хаосе и бешеном ритме большого города. Мы создали не просто рекламу, а настоящий мини-фильм, который хочется досмотреть до конца. И, конечно, захотеть иметь свой Exeed VX!

Команда проекта

Клиент: EXEED

Агентство и продакшен: Perspective Pro

Режиссеры: Дмитрий Масейкин, Антон Шавкеро

Оператор: Владимир Ушаков

Продюсер: Александра Галиус

Ассистент продюсера: Полина Шибаева

Аккаунт-директор: Екатерина Москаленко

Директор: Тимур Гарифуллин

Второй режиссер: Екатерина Лякина

Художник по костюму: Анастасия Суханова

Художник по гриму: Юлия Садыкова

Гаффер: Антон Агеев

Механик камеры: Илья Подгурский

Ассистент на фокусе: Алан Закощиков

Рентал: Your Rental

Кастинг-директор: Карина Петрова

Актеры: Open up models

Продюсер постпродакшен: Илья Векслер

Режиссер монтажа: Айк Варданян

Технический монтаж: Николай Токарев

Композитор: Новожилов Дмитрий

ГЗК: audio-production.ru

CG: студия CLAN

Студия виртуального производства: «55.8° Виртуальная студия им. Горького»

Руководитель студии: Ника Кадо

Продюсер студии: Алексей Евдокимов

Технический директор студии: Александр Лукьенчук