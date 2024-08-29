В России замедлился рост цен на пелёнки и подгузники

Цены на детские подгузники и пелёнки в России растут медленнее инфляции, которая в июле составила 9,13% в годовом выражении. Средняя стоимость подгузников и пелёнок за первые семь месяцев этого года выросла на 6%, до 869 и 443 руб. за пачку, а продажи в штуках — на 5 и 27% соответственно. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Платформы ОФД».

На Wildberries с января по июль средний чек за подгузники увеличился на 5,3% год к году и составил 1,1 тыс. руб. за упаковку. Продажи возросли на 20%.

За первые семь месяцев прошлого года средняя цена подгузников и пелёнок выросла в годовом выражении на 11−13%. В марте 2022 года подгузники подорожали год к году на 17,5%. Одной из причин роста стоимости товаров стало изменение курсов валют, до 2022 года около 80% рынка занимали импортные подгузники и пелёнки.

Производители импортных подгузников закупают компоненты в Европе, российские компании — в Китае, поэтому отечественная продукция стоит дешевле. Жители страны стали переключаться на товары производителей из РФ, в том числе ретейлеров, выпускающих подгузники и пелёнки под собственными торговыми марками по более низким ценам.