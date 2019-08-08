Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+3
Проекта
Топсостав
+2
Поста
Форум
+8
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
08.08.2019 в 14:15

Почувствуйте себя Русалочкой: Disney выпустит линейку ароматов по мотивам известного мультфильма

В продажу они поступят осенью

Компания Disney в сотрудничестве с косметическим брендом DefineMe разработала аромат по мотивам мультфильма «Русалочка». Нестандартный аромат был создан в рамках промо киноремейка.

Культовый персонаж стал вдохновением — продукт будет иметь аромат пляжа. Создатели парфюма уверяют, что ноты бергамота, жасмина и сирени напомнят о свободе, любви и море.

Дизайн флакона выполнен в бирюзово-синем цвете, а рисунок чешуи и морских волн напоминает историю героини. Крышка флакона в форме розовой ракушки делает образ еще более узнаваемым.

Также Disney порадовала поклонников новостью о том, что выпустит целую линейку ароматов «от принцесс». Поэтому каждый может почувствовать себя любимым персонажем в реальной жизни.

В продажу ароматы поступят осенью и будут стоить от $28 за 9 мл и $88 за 75 мл.

Очевидно, что создание аромата приурочено к новости о съемках ремейка «Русалочки», который уже успел наделать шуму в сети. Напомним, что главную роль отдали певице Халли Бэйли, это будет ее первая роль в кино.

Русалочка
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.