Почувствуйте себя Русалочкой: Disney выпустит линейку ароматов по мотивам известного мультфильма

Компания Disney в сотрудничестве с косметическим брендом DefineMe разработала аромат по мотивам мультфильма «Русалочка». Нестандартный аромат был создан в рамках промо киноремейка.

Культовый персонаж стал вдохновением — продукт будет иметь аромат пляжа. Создатели парфюма уверяют, что ноты бергамота, жасмина и сирени напомнят о свободе, любви и море.

Дизайн флакона выполнен в бирюзово-синем цвете, а рисунок чешуи и морских волн напоминает историю героини. Крышка флакона в форме розовой ракушки делает образ еще более узнаваемым.

Также Disney порадовала поклонников новостью о том, что выпустит целую линейку ароматов «от принцесс». Поэтому каждый может почувствовать себя любимым персонажем в реальной жизни.

В продажу ароматы поступят осенью и будут стоить от $28 за 9 мл и $88 за 75 мл.

Очевидно, что создание аромата приурочено к новости о съемках ремейка «Русалочки», который уже успел наделать шуму в сети. Напомним, что главную роль отдали певице Халли Бэйли, это будет ее первая роль в кино.