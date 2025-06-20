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20.06.2025 в 06:50

Почти все губернаторы зарегистрировали свои Telegram-каналы в Роскомнадзоре

Почти все главы регионов имеют аудиторию свыше 10 тыс. человек

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Почти все главы регионов с аудиторией свыше 10 тыс. человек зарегистрировали свои Telegram-каналы в Роскомнадзоре, согласно новым требованиям верификации. Однако аккаунт губернатора Камчатского края Владимира Солодова оказался единственным не зарегистрированным, выяснили «Ведомости».

Аудитория Telegram-канала Солодова превышает 15 тыс. подписчиков. При этом в описании канала отсутствуют сведения о регистрации в РКН. Кроме того, не зарегистрированы аккунты глав Костромской области Сергея Ситника и Магаданской области Сергея Носова. Они имеют менее 10 тыс. подписчиков.

Нет Telegram-канала у губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, Ивановской области — Станислава Воскресенского и Тверской области — Игоря Руденя.

Эксперты отмечают, что отсутствие Telegram-канала главы Камчатки в перечне РКН является недоработкой структуры, занимающейся коммуникационным блоком. В целом никаких санкций за отсутствие регистрации, кроме запрета на размещение рекламы, законом не предусмотрено.

Напомним, с ноября 2024 года вступил в силу закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 тыс. подписчиков регистрировать свои каналы в РКН. На своем канале блогеры без регистрации не могут размещать рекламу и информацию с предложением о финансировании, а другие пользователи не должны делать репосты с этих каналов.

Telegram-канал губернатор
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