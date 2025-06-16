Почти треть публикаций в СМИ формируют негативное отношение к животным

Почти треть материалов (29,5%) российских СМИ формируют в обществе негативное отношение к животным, говорится в тематическом докладе Общественной палаты РФ, данные из которого приводят «Ведомости». 70,5% публикаций, напротив, нацелены на ответственное отношение к животным. В исследовании учитывались материалы за период с января 2022 года по октябрь 2024 года. Статьи касались как домашних питомцев, так и бездомных, сельскохозяйственных и диких животных. Количество проанализированных публикаций в докладе не уточняется.

Наибольшее число негативных публикаций выявлено в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), где 38% материалов транслируют такую интонацию по отношению к животным. В некоторых регионах наблюдается почти равное соотношение ответственной и негативной повестки — например, в Чукотском АО (51% против 49%) и Еврейской АО (50% на 50%).

Лидером по формированию ответственного отношения к животным стал Центральный федеральный округ, где 76% публикаций нацелены на воспитание бережного подхода. На негативном отношении сосредоточено около 23% материалов. Лучше всего с повесткой об ответственном отношении к животным дела обстоят в Брянской (88% материалов против 12% с негативной окраской), Курской (86% против 14%) и Владимирской областях (85% против 15%).

Согласно данным экспертов, в ДФО и Сибирском федеральном округе (СФО) проблема бездомных животных стоит особенно остро из-за случаев нападения на людей, что приводит к общественному резонансу и обсуждению изменений в законодательстве. При этом, как указывает директор фонда «Дарящие надежду» Светлана Сафонова, увеличение жалоб на собак связано с «подогреваемой агрессией». Для того чтобы изменить отношение к животным, нужна государственная пропаганда ответственного отношения к ним, уверена эксперт.

Марианна Онуфриенко из Центра изучения питания и благополучия животных добавила, что СМИ охотно пишут о домашних питомцах в позитивном ключе, но в случае бездомных животных акцент часто делается на экстренные случаи. Для системного сдвига требуется не только просветительская работа, но и фокус на первопричинах появления животных на улицах.