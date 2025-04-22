Почти две трети предпринимателей готовы платить за эксклюзивный контент

Большинство опрошенных российских предпринимателей (61%) в целом готовы оплачивать качественный эксклюзивный контент для бизнеса. Об этом говорится в исследовании PR-агентства Mediacom.Expert и сервиса Anketolog. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Среди форматов эксклюзивного контента предпринимателям наиболее интересны разбор реальных бизнес-кейсов с цифрами и стратегиями (их назвали 49% респондентов), глубокая аналитика и исследования рынка (48%), обучающие курсы и воркшопы по конкретным бизнес-навыкам (41%). Также в список вошли эксклюзивные интервью с топ-менеджерами и успешными предпринимателями (39%), расширенные версии статей и отчетов с дополнительными данными (22%) и закрытые онлайн-мероприятия, такие как мастермайнды и Q&A с экспертами (20%).

Среди самых интересных тем для эксклюзивного контента опрошенные назвали эффективное управление финансами и инвестициями (53%), глубокий разбор трендов и технологий будущего (47%), новые бизнес-модели и стратегии масштабирования (46%), а также юридические аспекты бизнеса и международные рынки (29%).

66% интервьюируемых узнают новости бизнеса и отрасли через соцсети, 62% читают онлайн-СМИ. 39% респондентов изучают блоги и личные сайты экспертов отрасли, 31% просматривают email-рассылки и дайджесты.

Самые популярные форматы контента у предпринимателей: статьи, аналитические материалы, данные исследований и видео.

Больше всего бизнесменов интересуют материалы и видео на темы финансов (60%), экономики (50%), маркетинга (44%), законодательства (43%), новых технологий (42%) и управления (39%). Также предпринимателям интересен контент, рассказывающий об инновациях (32%), политике (22%) и найме (12%).

27% участников опроса просматривают традиционные СМИ, 25% слушают подкасты и смотрят видео о бизнес-процессах.

Половина респондентов уделяют чтению и просмотру бизнес-контента от одного до трех часов в неделю, четверть — меньше часа. От четырех до семи часов в неделю на изучение новостей о бизнесе уходит у 16% опрошенных, больше семи часов — у 7%.

В бизнес-контенте респонденты ценят достоверность (76%), практическую применимость (65%), оперативность (34%) и аналитическую глубину (32%). Эксклюзивность важна только для 14% интервьюируемых.

69% опрошенных ощущают переизбыток «мотивационного» контента для предпринимателей. Наибольший негатив вызывают банальные фразы без реальной ценности и практических советов (56%), а также игнорирование проблем, которое создает иллюзию легкости успеха и отсутствие конкретных шагов для применения идей (по 40%).

Предпринимателей раздражает неактуальная информация (60%), поверхностные статьи без реальных данных и анализа (47%), очевидные советы в стиле «работайте больше — заработаете больше» (47%). Также опрошенным не нравится реклама, замаскированная под экспертное мнение (46%), и кликбейтные заголовки, не соответствующие содержанию (39%).

Темы в бизнес-новостях, от которых респонденты устали и считают их переоцененными: успешные истории миллиардеров и «секреты их успеха» (58%), громкие стартапы и «новые единороги» (38%), криптовалюты, блокчейн и «финансовая революция» (37%), мотивационные истории предпринимателей, «которые начинали с нуля» (29%).

52% опрошенных отталкивает в подаче информации избыточное количество воды и растянутый текст, 47% — сложный язык и перегруженность терминологией. Кроме того, предпринимателям не нравится отсутствие конкретных примеров и практических рекомендаций (41%), кликбейтные заголовки, не соответствующие содержанию (38%), навязчивая реклама или скрытый PR в статьях и видео.

Устаревшими или неэффективными форматами контента предприниматели считают вебинары, где 90% времени — это реклама курса или продукта (56%), а также длинные текстовые статьи без структуры и выводов (56%), «экспертные» блоги, продвигающие скрытую рекламу (44%). Кроме того, в список попали видео на YouTube с кликбейтными заголовками, но без полезного контента (38%), и интервью с предпринимателями, где нет практических инсайтов (34%).

В исследовании участвовали больше 800 собственников бизнеса.