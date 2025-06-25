Почти 80% девочек смотрят видео про макияж

78% опрошенных российских девочек смотрят видео про макияж, 77% — распаковки косметики у инфлюенсеров. 55% делают макияж «как у блогера». Таковы данные исследования Anketolog, которое есть в распоряжении Sostav.

Знакомство с косметикой у 39% респонденток началось в 10−12 лет, у 25% — в 7−9 лет, у 24% — в 13−15 лет. Толчком к этому стало желание лучше выглядеть (49%), узнать, что это (44%), быть похожими на взрослых (39%) или выступить на сцене (36%).

У 76% участниц опроса есть и уходовая, и декоративная косметика. У 72% девочек насчитывается до 5 уходовых средств, у 17% — от 6 до 10. У 58% — до 5 декоративных средств, у 25% — от 6 до 10. 88% опрошенных используют свои средства, 10% одалживают их у мамы или сестры.

23% респонденток используют декоративную косметику каждый день. 40% красятся несколько раз в неделю, 27% — только по праздникам. Макияж наносят к празднику (57%), на прогулку (52%) или на выступление (47%). 45% ухаживают за кожей утром и вечером, 26% — делают это эпизодически, 20% — только вечером.

70% участниц опроса чувствуют, что нужно краситься, чтобы не отставать от сверстниц. 7% не выйдут из дома без косметики, 13% — если есть высыпания. С макияжем девочки чувствуют себя красивее (56%), увереннее (36%) и взрослее (36%).

У 28% интервьюируемых макияж в школе запрещен, у 55% ограничен. Родители относятся к использованию косметики по-разному: 36% не одобряют, но и не запрещают, 29% помогают сделать макияж, 25% говорят слова поддержки.

40% девочек приобретают косметику не реже одного раза в месяц. 43% делают это раз в сезон, 18% почти не покупают. При выборе средств участницы опроса прислушиваются к маме (67%), блогерам (29%) и друзьям (26%). Для 73% респонденток важен состав продукта, 27% не обращают на это внимание. 15% заметили ухудшения кожи после того, как начали краситься.

35% участниц исследования покупают косметику брендов для взрослых. 24% выбирают детские линейки у взрослых брендов, 18% — детские бренды косметики.

В топ-5 самых узнаваемых брендов декоративной косметики вошли Dior (69%), L'Oréal Paris (63%), Chanel (63%), Max Factor (59%) и Pupa (45%). Среди самых популярных люксовых брендов — Dior (76%), Chanel (73%), Gucci (64%), Lancome (48%) и Givenchy (37%).

Среди брендов уходовой косметики наиболее известны Vichy (52%), Mixit (43%), Garnier (42%), Natura Siberica (42%) и Librederm (35%). В сегменте люкс — Dior (75%), Chanel (68%), Lancome (50%), Estee Lauder (28%) и Clarins (25%).

Чаще всего косметику оплачивают родители (69%). 19% респонденток тратят на нее карманные деньги, 12% получают в подарок.

В опросе участвовали 1,8 тыс. девочек в возрасте от 7 до 17 лет, которые используют уходовую или декоративную косметику.

Ранее Sostav рассказал о детском брендинге по-взрослому — о стратегиях, трендах и кейсах.