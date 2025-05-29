58% россиян доверяют российским сервисам бронирования жилья

59% россиян планируют отправиться в путешествие по стране в ближайший год. При этом каждый третий намерен бронировать жилье для отдыха через онлайн-агрегаторы. Более половины опрошенных (58%) доверяют российским сервисам бронирования жилья. Об этом свидетельствуют поступившие в Sostav результаты опроса, проведенного мaslov:agency и Аналитическим центр НАФИ.

За последний год почти каждый второй житель России (48%) путешествовал по стране. Преимущественно такие туристические поездки совершали жители городов (54%), тогда как среди сельчан путешествовали по российским регионам только 30%.

Те, кто уже путешествовал, при поиске отелей, гостиниц и квартиры для путешествия в первую очередь полагались на поисковые системы — 30% использовали их при последней поездке. На втором месте по популярности среди путешественников — онлайн-агрегаторы бронирования жилья — спрос выше среди людей с более высоким доходом (33%.) Непосредственно сайты отелей использовали 11% из путешествовавших по стране за последний год.

Наблюдается рост интереса к отечественным агрегаторам бронирования жилья. 30% россиян, которые хотят отправиться в поездку по стране, собираются использовать их для бронирования — это на 9 п.п. больше, по сравнению с прошлом годом. Кроме того, среди тех, кто только планирует отпуск, намерены обратиться к прямому бронированию через сайты отелей уже 25%. Найти жилье на онлайн-картах рассчитывают 26%.

Россияне выбирают онлайн-сервисы бронирования жилья не только из-за выгодных цен — на первый план выходят удобство, безопасность и прозрачность информации. 28% опрошенных ценят удобный поиск, 27% ориентируются на отзывы других путешественников. Каждый четвертый опрошенный отметил, что ему важно видеть, где находится отель, 21% россиянориентируются на собственный опыт и рекомендацию от знакомых.

Доверие к онлайн-агрегаторам заметно зависит от возраста и уровня дохода. Наибольшую лояльность демонстрируют россияне в возрасте от 35 до 44 лет — среди них положительно оценивают сервисы 64% респондентов. Еще выше показатель у аудитории с более высоким доходом — доверяют агрегаторам 78% опрошенных из этой группы.