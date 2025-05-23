Почти 40% опрошенных россиян раздражает молодежный сленг

Основным источником раздражения в речи для 38% опрошенных россиян является молодежный сленг вроде слов «кринж», «рашить» и «изи», для 37% — бюрократические штампы и канцеляризмы, для 30% — псевдоделовые формулировки, например, «синергия», «прозрачно», «в треке» и «финализировать». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Дзена» и «Грамоты.ру».

27% интервьюируемых назвали самыми неприятными выражениями заимствования из других языков (например, «ревью», «бэкграунд», «ноунейм»).

Больше всего канцелярско-бюрократический стиль речи раздражает россиян на сайтах компаний (об этом сообщили 32% опрошенных), в юридических и банковских документах (31%), официальных письмах от госорганов (27%), в интерфейсе приложений (23%) и школьных учебниках (18%).

Респонденты не доверяют онлайн-источнику, если видят ошибки и нарушения языковых норм (35%), если понимают, что он сгенерирован с помощью искусственного интеллекта (27%), если замечают отсутствие или нарушение правил пунктуации (24%).

Опрошенные не придают большого значения ошибкам в переписке с друзьями в мессенджерах и соцсетях (об этом рассказали 39% респондентов), в деловой переписке с коллегами или руководством (27%). Часть опрошенных считает приемлемым отклонения от норм в общении с представителями госструктур (16%) и при взаимодействии с клиентами (14%).

35% участников опроса заметили сильные перемены в русском языке за последние годы. 38% заявили, что произошли небольшие изменения.