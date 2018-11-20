«Почта России» взяла курс на развитие омниканальных коммуникаций

В центральном офисе «Почты России» в Москве состоялась II международная конференция «ДИРЕКТ-МЕЙЛ: «OMNICHANNEL & CREATIVE». Предприятие озвучило дальнейшую стратегию использования адресных почтовых рассылок в России, где ключевой фокус будет сделан на омниканальном взаимодействии с клиентами.

В ходе выступлений эксперты рынка делились опытом и делали особый акцент на использовании омниканальнго продвижения. Одним из основных факторов в пользу этого подхода является его коммерческая эффективность. Использование сразу нескольких каналов коммуникации позволяет существенно повысить отклик клиента на рассылки и, тем самым снизив стоимость контакта с ним.

Другой темой конференции стало качество доставки прямых рассылок. За последние несколько месяцев «Почта России» провела большую работу по улучшению этого показателя и запустила электронное информирование об отправке директ-мейл отправления, мониторинг соблюдения контрольных сроков доставки до отделения, расследование каждого случая недоставки до контрольного адреса и выборочный телефонный опрос по качеству доставки по базе постоянных клиентов. Генеральный директор Atlas For Men Кристоф Жоливэ отметил, что улучшение качества доставки позволяет компаниям каталожной торговли быть уверенным, что их каталог дойдёт до клиента.

«Директ-мейл — это подтверждённый канал эффективной коммуникации, который успешно и регулярно используется в мире как крупными предприятиями, так и компаниями сегмента малого и среднего бизнеса. Важен и социальный аспект. Например, в 2018 году с помощью директ-мейл Почты Росси более 1 млн человек были оповещены о возможности прохождения бесплатной диспансеризации», — отметила Инесса Галактионова, заместитель генерального директора «Почты России».

Были презентованы и успешные кейсы компаний, сотрудничающих с «Почтой России». Генеральный директор компании Panini Екатерина Тычинина поделилась итогами спецпроекта, проведённого совместно с Почтой России в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Реализуя уникальный эмоциональный продукт компания Panini сделала интересный ход — распространила 53000 листовок-селфмейлеров. Эта листовка давала право обменять её на бесплатный альбом для наклеек. Благодаря высокому качеству базы адресов «Почты России» общий план продаж по проекту перевыполнен на 13%.