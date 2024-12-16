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16.12.2024 в 18:45

«Почта России» запустила новый бренд работодателя

Компания сама разработала ценностное предложение

«Почта России» представила новый бренд работодателя: «Почта России. Объединяем людей». Компания не привлекала сторонние агентства и выполнила разработку ценностного предложения работодателя своими силами. Об этом рассказали в пресс-службе «Почты России».

Основа новой бренд-платформы — социальная миссия компании: объединять людей, обеспечивая бесперебойное оказание услуг по всей России.

В «Почте» проанализировали восприятие компании сотрудниками и потенциальными кандидатами и сформировали три ключевые идеи. Они отражают социальную роль компании, преимущества работы в «Почте», подчёркивающие, как деятельность почтового оператора важна для людей, бизнеса и общества.

Специалисты компании создали лонг-лист из более чем 50 вариантов рекламных сообщений и слоганов, 13 из них протестировали среди основных целевых аудиторий: административного персонала, сотрудников почтовых отделений, логистических центров, специалистов без опыта. В результате выбрали концепцию, которая наиболее точно отражает главный смысл: «Почта России. Объединяем людей».

Ранее сообщалось, что «Почта России» будет хранить товары селлеров. Компания запустила новый проект совместно с «Даркстор у дома».

Почта России HR-бренд
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