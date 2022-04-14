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14.04.2022 в 12:30

«Почтовую марку» наклеят на консервы и крупы

«Почта России» запустила собственную торговую марку

«Почта России» объявила о создании СТМ — под брендом «Почтовая марка» сети сейчас выпускаются снэки (сушки, печенье, крендели и хлебные палочки) и варенье. Товары поступили в продажу в отделения 39 регионов страны.

В будущем компания планирует расширить ассортимент. Бренд объединит крупы, безалкогольные напитки, консервы и товары для дома.

Как отметили в компании, в СТМ войдут товары российского производства.

Ранее стало известно, что бывший генеральный «Аэрофлота» Михаил Полубояринов может стать новым заместителем главы «Почты России» Максима Акимова.

Почта России
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