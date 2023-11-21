«Почта Банк» и Friends Moscow показали, как купить всё-всё-всё из письма Деду Морозу

Креаторы Friends Moscow вдохновились письмами, которые каждый писал Деду Морозу в детстве. Когда хочется всего и сразу, легко не заметить, как обычное письмо превращается в огромный список подарков. Креаторы изначально ставили перед собой задачу сделать трогательный ролик, который будет понятен каждому. А передать предпраздничную атмосферу помог амбассадор бренда Сергей Гармаш.

Рекламная кампания стартовала 13 ноября и включает в себя ролики на ТВ, радио, в интернете, отделениях банка, а также наружную рекламу и полиграфию.

Состав творческой группы

АО «Почта Банк» (клиент)

Анастасия Королева — руководитель креативного центра

Татьяна Медведева — главный эксперт по разработке рекламных кампаний

Александра Ворона — эксперт по ведению креативных кампаний

Friends Moscow (агентство)

Ксения Тычинская — генеральный директор

Ксения Ферапонтова — директор департамента по работе с клиентами

Ольга Горохова — менеджер по работе с клиентами

Наталья Кравченко — лид по стратегии

Максим Пономарёв — креативный директор, сооснователь агентства

Андрей Попов — креативный директор

Максим Абрамов — старший арт-директор

Алексей Саломатин — старший копирайтер

Екатерина Народицкая — старший продюсер

Дарья Холден — продюсер

Mad Cow (продакшен)

Эдуард Оганесян — режиссёр

Игорь Гринякин — оператор

Анна Толстунова — художник-постановщик

Инна Альперович-Чихладзе — продюсер

Екатерина Осоргина — ассистент продюсера

Татьяна Кирсанова — простпродакшен продюсер

Ирина Войнова — руководитель продакшена