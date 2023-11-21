«Почта Банк» и Friends Moscow показали, как купить всё-всё-всё из письма Деду Морозу

Креаторы Friends Moscow вдохновились письмами, которые каждый писал Деду Морозу в детстве. Когда хочется всего и сразу, легко не заметить, как обычное письмо превращается в огромный список подарков. Креаторы изначально ставили перед собой задачу сделать трогательный ролик, который будет понятен каждому. А передать предпраздничную атмосферу помог амбассадор бренда Сергей Гармаш.
Рекламная кампания стартовала 13 ноября и включает в себя ролики на ТВ, радио, в интернете, отделениях банка, а также наружную рекламу и полиграфию.
Состав творческой группы
АО «Почта Банк» (клиент)
Анастасия Королева — руководитель креативного центра
Татьяна Медведева — главный эксперт по разработке рекламных кампаний
Александра Ворона — эксперт по ведению креативных кампаний
Friends Moscow (агентство)
Ксения Тычинская — генеральный директор
Ксения Ферапонтова — директор департамента по работе с клиентами
Ольга Горохова — менеджер по работе с клиентами
Наталья Кравченко — лид по стратегии
Максим Пономарёв — креативный директор, сооснователь агентства
Андрей Попов — креативный директор
Максим Абрамов — старший арт-директор
Алексей Саломатин — старший копирайтер
Екатерина Народицкая — старший продюсер
Дарья Холден — продюсер
Mad Cow (продакшен)
Эдуард Оганесян — режиссёр
Игорь Гринякин — оператор
Анна Толстунова — художник-постановщик
Инна Альперович-Чихладзе — продюсер
Екатерина Осоргина — ассистент продюсера
Татьяна Кирсанова — простпродакшен продюсер
Ирина Войнова — руководитель продакшена