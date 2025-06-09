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18+
09.06.2025 в 10:00

E+ Grand Summer Forum — событие для лидеров бизнеса и маркетинга

Более 400 экспертов соберутся на форуме, чтобы обсудить пересборку маркетинговых стратегий с фокусом на эффективность

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БИЗНЕС ЭВОРДС ООО | eplus.marketing
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2 июля 2025 года T-Space в центре Москвы станет эпицентром ключевых маркетинговых инсайтов года. E+ Grand Summer Forum вновь собирает ведущих экспертов, СЕО и визионеров индустрии, чтобы определить, каким будет маркетинг завтра — и как готовиться к этому уже сегодня.

Событие объединит два мощных стрима — Promartech и «Сегодня Маркетинг Завтра», а также масштабную СЕО-сессию, насыщенный нетворкинг и вдохновляющую afterparty. Далее — главное, почему это нельзя пропустить.

Что делает E+ Grand Summer Forum особенным?

Диалог бизнеса и маркетинга на одном языке

Форум откроется ключевым диалогом между первыми лицами бизнеса и маркетинга — откровенным разговором о том, как трансформируются стратегии роста в новой реальности.

В рамках панельной сессии CEO таких компаний, как «Циан», Skyeng, Sitronics Electro и «Национальные приоритеты», расскажут, как в разных секторах бизнеса меняется запрос к маркетингу, и обсудят, какие решения помогут компаниям быть на шаг впереди даже в 2035 году.

Это эксклюзивная возможность получить прямой доступ к опыту лидеров ведущих российских компаний, которые формируют успешные стратегии уже сегодня.

Дмитрий Григорьев, СЕО «Циан» Рустам Айнетдинов, СЕО Skyeng София Малявина, СЕО «Национальные приоритеты» Андрей Гурленов, СЕО Sitronics Electro Михаил Шкляев, главный управляющий директор Okkam, модератор сессии

«Сегодня Маркетинг Завтра»: стратегия, насмотренность, вдохновение

Что делает маркетинг устойчивым и способным вести компанию сквозь перемены? Этот поток — для тех, кто мыслит в горизонте не квартала, а нескольких лет.

Вместе с представителями из «Т-Банк», МТС, «Вкусно — и точка», VK и других компаний обсудим опыт брендов, которые остаются релевантными даже в меняющейся среде. Разберем стратегии, в которых креатив и технология работают вместе, а также культуру как точку опоры.

В рамках сессий будет представлен уникальный контент от победителей E+ Awards 2025: вдохновляющие кейсы, нестандартные решения и лидерские подходы — от компаний, которые не просто следуют трендам, а создают их.

Из самых эффективных кейсов сезона от Wildberries, «Яндекс.Еда», «Пятница!», «Магнит», «Авито», «Брусника» и других брендов гости форума узнают, как сломать шаблоны и выиграть в борьбе за внимание аудитории, как достичь впечатляющих результатов без огромных бюджетов и как выстраивать маркетинг, способный выдерживать любые перемены и продолжать расти.

Михаил Горбунцов, медиадиректор «Т-Банк» Дарья Назаркина, старший вице-президент по стратегическому планированию, маркетингу и доставке «Вкусно — и точка» Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Галина Ящук, директор по маркетингу АШАН Юлия Ломако, директор по маркетинговым коммуникациям «Магнит» Инна Походня, заместитель генерального директора «ИКС Холдинг» Ольга Барская, вице-президент по развитию OMD OM Group Ирина Алексеева, директор департамента центрального маркетинга VK Денис Давыдов, директор по бренду «Брусника» Анна Тимохина, СМО «Яндекс Еда» и «Деливери» Виктория Алеманова, СМО «Лига Ставок» Артемий Гладченко, СМО «Пятница!» Игорь Бевзенко, главный редактор «Постмаркетинг Daily» Алена Голубева, директор по стратегическому планированию «СберМаркетинг» Евгения Одинцова, директор по центральному маркетингу «Авито» Анастасия Рулёва, руководитель креативной студии WB 360 Евгений Попов, генеральный директор ORO Михаил Пишванов, управляющий партнер «Восход» Максим Архипов, главный продакт-менеджер «Лига Ставок» Дмитрий Пинт, креативный директор Soda × D Innovate group Елена Котусова, СМО «Авито Работа» Ольга Гремякова, директор БФ «Гордей» Денис Сластной, директор Parents Ольга Павликова, генеральный директор TrendFox

Promartech: технологии, которые приводят к росту

Что на самом деле помогает бизнесу расти — не в будущем, а прямо сейчас? Стрим Promartech посвящен практическим инструментам, которые позволяют делать маркетинг умнее, персональнее и эффективнее.

Поговорим о технологиях не как о моде, а как о ресурсе. Как с их помощью удерживать клиентов, строить лояльность без скидок, запускать умные CVM-системы и превращать первую покупку в долгосрочные отношения.

Спикеры — те, кто уже внедрил решения на больших масштабах и точно знает, что работает, а что — нет. Представители из компаний «Яндекс Плюс», «Детский мир», «Лента» и других честно расскажут о данных, автоматизации, роли ИИ и о том, как не потерять человека за технологией.

Это диалог про рост — без иллюзий и без лишнего.

Яна Донмез, CMO «Яндекс Плюс», «Фантех Яндекс» Андрей Осокин, член правления, директор по маркетингу «Детский Мир» Галина Кардаева, СМО «Гипер Лента» Ольга Иванова, CMO «СберСпасибо» Эмин Алиев, вице-президент по коммерции RW+ Юрий Панов, вице-президент по трансформации «Родная Речь» Елена Коршак, директор акселерационных программ Okkam Наталия Балута, директор по инновациям Group4Media Александр Папков, директор по инновациям ADV Михайлов Сергей, СМО «СберДевайсы» Алексей Байнов, управляющий партнер Cube x D Innovate Group Мария Свириденкова, лидер направления «Коммуникация и креатив» ORO Александр Лебедев, СМО ФСК Ирина Золотова, директор по продуктовому маркетингу и развитию БКС Анна Амброзевич, независимый MarTech эксперт ex-PepsiCo, PMI, Aliexpress, Otto Group

Не только контент, но и контакты

E+ Grand Summer Forum — это не только выступления, но и среда, где формируются деловые связи и идеи на годы вперед. Участники получат:

  • настоящий профессиональный нетворкинг;
  • лучшие кейсы сезона — победители премии E+ Awards 2025;
  • afterparty на крыше с панорамным видом на Москву — идеальная возможность продолжить разговоры вне формата.

Для кого этот форум

Если вы:

  • развиваете бренд или отвечаете за его стратегию;
  • работаете на стыке креатива и технологий;
  • ищете новые инструменты для роста бизнеса;
  • хотите быть частью профессионального сообщества, которое определяет векторы отрасли,

то E+ Grand Summer Forum создан именно для вас.

2 июля, Москва, T-Space

E+ Grand Summer Forum
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