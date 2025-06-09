E+ Grand Summer Forum — событие для лидеров бизнеса и маркетинга

2 июля 2025 года T-Space в центре Москвы станет эпицентром ключевых маркетинговых инсайтов года. E+ Grand Summer Forum вновь собирает ведущих экспертов, СЕО и визионеров индустрии, чтобы определить, каким будет маркетинг завтра — и как готовиться к этому уже сегодня.

Событие объединит два мощных стрима — Promartech и «Сегодня Маркетинг Завтра», а также масштабную СЕО-сессию, насыщенный нетворкинг и вдохновляющую afterparty. Далее — главное, почему это нельзя пропустить.

Что делает E+ Grand Summer Forum особенным?

Диалог бизнеса и маркетинга на одном языке

Форум откроется ключевым диалогом между первыми лицами бизнеса и маркетинга — откровенным разговором о том, как трансформируются стратегии роста в новой реальности.

В рамках панельной сессии CEO таких компаний, как «Циан», Skyeng, Sitronics Electro и «Национальные приоритеты», расскажут, как в разных секторах бизнеса меняется запрос к маркетингу, и обсудят, какие решения помогут компаниям быть на шаг впереди даже в 2035 году.

Это эксклюзивная возможность получить прямой доступ к опыту лидеров ведущих российских компаний, которые формируют успешные стратегии уже сегодня.

«Сегодня Маркетинг Завтра»: стратегия, насмотренность, вдохновение

Что делает маркетинг устойчивым и способным вести компанию сквозь перемены? Этот поток — для тех, кто мыслит в горизонте не квартала, а нескольких лет.

Вместе с представителями из «Т-Банк», МТС, «Вкусно — и точка», VK и других компаний обсудим опыт брендов, которые остаются релевантными даже в меняющейся среде. Разберем стратегии, в которых креатив и технология работают вместе, а также культуру как точку опоры.

В рамках сессий будет представлен уникальный контент от победителей E+ Awards 2025: вдохновляющие кейсы, нестандартные решения и лидерские подходы — от компаний, которые не просто следуют трендам, а создают их.

Из самых эффективных кейсов сезона от Wildberries, «Яндекс.Еда», «Пятница!», «Магнит», «Авито», «Брусника» и других брендов гости форума узнают, как сломать шаблоны и выиграть в борьбе за внимание аудитории, как достичь впечатляющих результатов без огромных бюджетов и как выстраивать маркетинг, способный выдерживать любые перемены и продолжать расти.

Promartech: технологии, которые приводят к росту

Что на самом деле помогает бизнесу расти — не в будущем, а прямо сейчас? Стрим Promartech посвящен практическим инструментам, которые позволяют делать маркетинг умнее, персональнее и эффективнее.

Поговорим о технологиях не как о моде, а как о ресурсе. Как с их помощью удерживать клиентов, строить лояльность без скидок, запускать умные CVM-системы и превращать первую покупку в долгосрочные отношения.

Спикеры — те, кто уже внедрил решения на больших масштабах и точно знает, что работает, а что — нет. Представители из компаний «Яндекс Плюс», «Детский мир», «Лента» и других честно расскажут о данных, автоматизации, роли ИИ и о том, как не потерять человека за технологией.

Это диалог про рост — без иллюзий и без лишнего.

Не только контент, но и контакты

E+ Grand Summer Forum — это не только выступления, но и среда, где формируются деловые связи и идеи на годы вперед. Участники получат:

настоящий профессиональный нетворкинг;

лучшие кейсы сезона — победители премии E+ Awards 2025;

afterparty на крыше с панорамным видом на Москву — идеальная возможность продолжить разговоры вне формата.

Для кого этот форум

Если вы:

развиваете бренд или отвечаете за его стратегию;

работаете на стыке креатива и технологий;

ищете новые инструменты для роста бизнеса;

хотите быть частью профессионального сообщества, которое определяет векторы отрасли,

то E+ Grand Summer Forum создан именно для вас.

2 июля, Москва, T-Space