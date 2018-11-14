Победители и призеры Фестиваля нового дизайна «СРЕДА 2018»

Завершился Фестиваль нового дизайна «Среда». Всего было подано около двухсот заявок, однако Гран-при в этом году было решено не присуждать. Представляем вашему внимаю победителей и призеров Фестиваля.
1. Номинация: Новая айдентика
Золото: CORPUS IT School, РА Восход (Екатеринбург)
Серебро: без наград
Бронза: Terra Bashkiria, Paradox Box (Уфа)
Бронза: Туристический бренд России, Ассоциация Брендинговых Компаний России
2. Номинация: Ребрендинг/рестайлинг айдентики
Золото: KitepFest, Dastan Design (Бишкек)
Серебро: ГАЛАМАРТ, Depot WPF (Москва)
Бронза: URAL OPERA BALET, РА Восход (Екатеринбург)
Бронза: Архитектурное бюро Glekel Partners, Анвар Курбанов (Москва)
3. Номинация: Новая упаковка
Золото: NORMAVEIN, :Otvetdesign (Санкт-Петербург)
Серебро: Плод воображения, Агентство «Соль» (Москва)
Бронза: Equre, Репина брендинг (Москва)
4. Номинация: Ребрендинг/рестайлинг упаковки
Золото: Без наград
Серебро: Без наград
Бронза: Валаам: Сила света, Depot WPF (Москва)
Бронза: Grillmania, :Otvetdesign (Санкт-Петербург)
5. Номинация: Новый сайт
Золото: Без наград
Серебро: Прощай, средневековье, Possible Group (Москва)
Бронза: EARTH 2050, Possible Group (Москва)
Бронза: Zoomanity, AND Digital Studio (Барнаул)
6. Номинация: Новое мобильное приложение
Без наград
7. Номинация: Интернет-реклама
Золото: Без наград
Серебро: Adopt a pack / Подбери стикер, Possible Group (Москва)
Бронза: Без наград
8. Номинация: Редизайн сайта
Без наград
9. Номинация: Редизайн мобильного приложения
Без наград
10. Номинация: Дизайн и оформление праздников и общественных мероприятий
Золото: Без наград
Серебро: Без наград
Бронза: Braille Art, Possible Group (Москва)
Бронза: Mars Media Arts Festival, Дарья Дьяченко (Москва)
Бронза: Точка невозврата, Грейт (Санкт-Петербург)
11. Номинация: Дизайн и оформление общественных пространств
Золото: Без наград
Серебро: Станция московского метро «Солнцево», Nefa Architcts (Москва)
Бронза: Без наград
12. Номинация: Видеореклама
Золото: Без наград
Серебро: Без наград
Бронза: Жизнь — это лента событий, Possible Group (Москва)
13. Номинация: Наружная реклама
Золото: Без наград
Серебро: Без наград
Бронза: Лето коротко, Джекил и Хайд (Санкт-Петербург)
14. Номинация: Печатная реклама
Золото: Без наград
Серебро: Без наград
Бронза: Лето коротко, Джекил и Хайд (Санкт-Петербург)
15. Номинация: Концепции
Золото: Leafcare, Александра Логиневская (Москва)
Серебро: Без наград
Бронза: Без наград
16. Специальный приз от компании Paratype за лучшее использование шрифтов в работах фестиваля
CORPUS IT School, РА Восход (Екатеринбург)
17. Гран-При
Без наград