Победители и призеры Фестиваля нового дизайна «СРЕДА 2018»

Завершился Фестиваль нового дизайна «Среда». Всего было подано около двухсот заявок, однако Гран-при в этом году было решено не присуждать. Представляем вашему внимаю победителей и призеров Фестиваля.

1. Номинация: Новая айдентика

Золото: CORPUS IT School, РА Восход (Екатеринбург)

Серебро: без наград

Бронза: Terra Bashkiria, Paradox Box (Уфа)

Бронза: Туристический бренд России, Ассоциация Брендинговых Компаний России

2. Номинация: Ребрендинг/рестайлинг айдентики

Золото: KitepFest, Dastan Design (Бишкек)

Серебро: ГАЛАМАРТ, Depot WPF (Москва)

Бронза: URAL OPERA BALET, РА Восход (Екатеринбург)

Бронза: Архитектурное бюро Glekel Partners, Анвар Курбанов (Москва)

3. Номинация: Новая упаковка

Золото: NORMAVEIN, :Otvetdesign (Санкт-Петербург)

Серебро: Плод воображения, Агентство «Соль» (Москва)

Бронза: Equre, Репина брендинг (Москва)

4. Номинация: Ребрендинг/рестайлинг упаковки

Золото: Без наград

Серебро: Без наград

Бронза: Валаам: Сила света, Depot WPF (Москва)

Бронза: Grillmania, :Otvetdesign (Санкт-Петербург)

5. Номинация: Новый сайт

Золото: Без наград

Серебро: Прощай, средневековье, Possible Group (Москва)

Бронза: EARTH 2050, Possible Group (Москва)

Бронза: Zoomanity, AND Digital Studio (Барнаул)

6. Номинация: Новое мобильное приложение

Без наград

7. Номинация: Интернет-реклама

Золото: Без наград

Серебро: Adopt a pack / Подбери стикер, Possible Group (Москва)

Бронза: Без наград

8. Номинация: Редизайн сайта

Без наград

9. Номинация: Редизайн мобильного приложения

Без наград

10. Номинация: Дизайн и оформление праздников и общественных мероприятий

Золото: Без наград

Серебро: Без наград

Бронза: Braille Art, Possible Group (Москва)

Бронза: Mars Media Arts Festival, Дарья Дьяченко (Москва)

Бронза: Точка невозврата, Грейт (Санкт-Петербург)

11. Номинация: Дизайн и оформление общественных пространств

Золото: Без наград

Серебро: Станция московского метро «Солнцево», Nefa Architcts (Москва)

Бронза: Без наград

12. Номинация: Видеореклама

Золото: Без наград

Серебро: Без наград

Бронза: Жизнь — это лента событий, Possible Group (Москва)

13. Номинация: Наружная реклама

Золото: Без наград

Серебро: Без наград

Бронза: Лето коротко, Джекил и Хайд (Санкт-Петербург)

14. Номинация: Печатная реклама

Золото: Без наград

Серебро: Без наград

Бронза: Лето коротко, Джекил и Хайд (Санкт-Петербург)

15. Номинация: Концепции

Золото: Leafcare, Александра Логиневская (Москва)

Серебро: Без наград

Бронза: Без наград

16. Специальный приз от компании Paratype за лучшее использование шрифтов в работах фестиваля

CORPUS IT School, РА Восход (Екатеринбург)

17. Гран-При

Без наград