По следам американцев: в какие приложения ушли тиктокеры США?

19 января TikTok официально прекратил свою работу в США в связи со вступлением в силу закона, требующего от китайской компании ByteDance продать платформу, чтобы избежать запрета. Этот закон был принят Конгрессом США в апреле 2024 года и поддержан Верховным судом, который признал его законным на основании угрозы национальной безопасности. Основной причиной запрета стали опасения, что TikTok может передавать данные пользователей китайскому правительству. Законодательство требовало, чтобы ByteDance продала свои активы в США до 19 января, иначе приложение было бы заблокировано.

После 14 часов пользователи снова получили доступ к социальной сети, но не к полной версии. В роликах тиктокеры сообщали, что на территории США отключили возможность смотреть прямые эфиры. Конспирологические теории утверждают, что это связано с несогласием части населения с тем, что президентом страны снова стал Дональд Трамп. Это отключение якобы поможет скрыть протесты и другие акции против нового-старого президента. Также пользователи отметили, что была удалена информация о лайках и просмотрах, а алгоритмы приложения полностью сбросились, что потребует их перенастройки.

Интересно, что международная версия TikTok заблокирована в Китае, а еще компания имеет свои офисы в 126 городах.

Изначально тиктокеры решили уйти на уже известные платформы, такие как YouTube и Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией в России). Обе платформы позволяют выпускать короткие вертикальные видео. Однако многие пошли дальше. В знак протеста против того, что США якобы «заботятся» о данных пользователей, многие добровольно начали делиться своими данными с другими китайскими приложениями, в частности, с Lemon8 и RedNote (Xiaohongshu).

Lemon8 — это платформа социальных сетей, разработанная компанией ByteDance, создателем TikTok. Она была впервые запущена в Японии в 2020 году, а в 2022 году стала доступна на мировом рынке. Lemon8 сочетает в себе функции Instagram* и Pinterest с упором на обмен фото- и видеоконтентом и представляет собой сообщество, ориентированное на образ жизни.

Основные особенности Lemon8

Курирование контента. Пользователи могут создавать коллекции, называемые Lemons, чтобы сортировать фотографии, видео и текстовые посты по определенным темам, например, путешествия или еда. Эта функция напоминает доски в Pinterest.

Пользователи могут создавать коллекции, называемые Lemons, чтобы сортировать фотографии, видео и текстовые посты по определенным темам, например, путешествия или еда. Эта функция напоминает доски в Pinterest. Визуальные истории. Приложение делает акцент на визуальное повествование, позволяя пользователям делиться несколькими изображениями и видео в одном посте, например, рецепты с пошаговыми иллюстрациями.

Приложение делает акцент на визуальное повествование, позволяя пользователям делиться несколькими изображениями и видео в одном посте, например, рецепты с пошаговыми иллюстрациями. Удобный интерфейс. Lemon8 имеет интуитивно понятный интерфейс с разделами для ленты, страницы «Исследовать» и профилей пользователей. В ленте отображаются посты от подписанных авторов, а страница «Исследовать» подбирает популярный контент по темам.

Lemon8 имеет интуитивно понятный интерфейс с разделами для ленты, страницы «Исследовать» и профилей пользователей. В ленте отображаются посты от подписанных авторов, а страница «Исследовать» подбирает популярный контент по темам. Целевая аудитория. Платформа ориентирована главным образом на молодую аудиторию, интересующуюся такими темами, как красота, мода, путешествия и здоровье. Она привлекает внимание микро-сообществ в социальных сетях.

RedNote, также известная как Xiaohongshu или «Маленькая красная книга», — это платформа, которая сочетает в себе функции социальных сетей и электронной коммерции. Запущенная в Китае в 2013 году, она приобрела огромную популярность, особенно среди молодой китайской аудитории, насчитывая более 300 миллионов активных пользователей в месяц.

Основные особенности RedNote

Создание и обмен контентом. Пользователи могут создавать и делиться разнообразным контентом, включая короткие видео, фотографии и текстовые посты. Темы варьируются от моды и красоты до путешествий и лайфхаков.

Пользователи могут создавать и делиться разнообразным контентом, включая короткие видео, фотографии и текстовые посты. Темы варьируются от моды и красоты до путешествий и лайфхаков. Интеграция с электронной коммерцией. RedNote органично объединяет социальные сети и покупки, позволяя находить товары и приобретать их прямо через приложение. Это улучшает пользовательский опыт благодаря отзывам и возможности совершить покупку, не покидая платформу .

RedNote органично объединяет социальные сети и покупки, позволяя находить товары и приобретать их прямо через приложение. Это улучшает пользовательский опыт благодаря отзывам и возможности совершить покупку, не покидая платформу Сообщество и вовлеченность. Приложение способствует созданию нишевых сообществ, где пользователи могут общаться на основе схожих интересов. Такой подход поощряет аутентичные взаимодействия и рекомендации от других участников.

Приложение способствует созданию нишевых сообществ, где пользователи могут общаться на основе схожих интересов. Такой подход поощряет аутентичные взаимодействия и рекомендации от других участников. Удобная навигация. RedNote предлагает интуитивный интерфейс с персонализированной лентой, разделами с трендовым контентом и удобными инструментами для публикаций. Пользователи могут искать контент на основе своих интересов или местоположения.

RedNote предлагает интуитивный интерфейс с персонализированной лентой, разделами с трендовым контентом и удобными инструментами для публикаций. Пользователи могут искать контент на основе своих интересов или местоположения. Функции конфиденциальности. Платформа делает акцент на контроле пользователями данных с помощью продвинутых настроек конфиденциальности, что отвечает растущим опасениям относительно защиты данных в социальных сетях.

RedNote заинтересовались и в России. Первым отечественным брендом, который «зашел» в социальную сеть, стал ювелирный магазин «585 Золотой». В компании сообщили, что займутся в RedNote развитием своего SMM, выпуская вирусные вертикальные ролики и полезные материалы для клиентов.

После разблокировки TikTok в США многие пользователи вернулись на платформу, однако за время ее недоступности популярность набрали альтернативы. Приложение RedNote (Xiaohongshu) стало особенно популярным благодаря сочетанию контента о стиле жизни и функций электронной коммерции. Также внимание привлекло Lemon8, хотя его связь с TikTok вызвала опасения из-за возможных запретов. Instagram* Reels и YouTube Shorts тоже испытали рост активности, так как пользователи диверсифицировали свои платформы.

Социальная сеть Instagram принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией в России