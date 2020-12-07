Росстат разрабатывает платформу, через которую бизнес сможет получать данные о россиянах

Росстат намерен запустить центральную аналитическую платформу (ЦАП) «Население», через которую бизнес сможет бесплатно получать ряд данных о гражданах, сообщает «Коммерсантъ». Платформа должна заработать в 2023 году, на ее разработку потратят 719 млн руб.

По словам заместителя главы Росстата Павла Смелова, платформа станет «витриной данных»: «ЦАП позволит автоматизировать все расчеты по населению: рождаемость, смертность, заключение браков и разводы. Нынешний программный комплекс разработан 15 лет назад и фиксирует показатели ежемесячно. Новая платформа будет делать это в реальном режиме времени», — рассказал он.

Компании и сейчас запрашивают данные у Росстата, но это длительный процесс, а собранная информация хранится в виде таблиц. По утверждению Смелова, ЦАП будет отображать данные в виде графиков, картинок, диаграмм и карт с геолокацией. «Хочешь, например, открыть магазин в определенном месте — можешь увидеть характеристику населения, которое здесь проживает», — рассказал он и отметил, что доступом уже интересуются «Яндекс» и Сбербанк.

В «Яндексе» сообщили изданию, что пока не знакомы с возможностями ЦАП «Население», но «компании могут сделать продукты и сервисы удобнее для пользователей за счет накопленной информации». Организации, продающие агрегированные данные, могут обогатить базы за счет информации Росстата, уверен один из опрошенных изданием экспертов. Другие считают, что крупнейшие корпорации уже своими силами создали детальные портреты клиентов и знают их предпочтения, а мелкий и средний бизнес и без статистики знает своих потребителей.

Ранее Ассоциация больших данных (АБД) направила в Минцифры письмо с просьбой облегчить доступ к государственным информационным системам (ГИС) и реестрам. В Минцифры говорят о планах создать «государственную фабрику данных» — механизм, с помощью которого бизнес сможет получать доступ к ГИС.