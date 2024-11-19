Власти обсуждают создание базы биометрических образцов мошенников

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о планах создать в России базу биометрических образцов (образцов голосов) мошенников для противодействия киберпреступникам. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам министра, сейчас рассматривается «большой пакет мер» по антифроду. «Среди этих мер, например, обсуждается, что мы должны в любом случае формировать базу биометрических образцов мошенников», — сказал Шадаев.

Министр подчеркнул важность внедрения искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения и предотвращения мошеннических действий в интернете. Он добавил, что планируется на законодательном уровне прописать внедрение ИИ для борьбы с кибермошенниками.

«Мы хотим дать операторам связи возможность использовать ИИ для выявления в момент активных соединений попыток воздействия на абонентов», — указал чиновник.

Как отметил министр, «уже многие операторы» применяют ИИ для защиты абонентов в качестве дополнительной услуги.

«Нам кажется, что это должно быть обязательно. И в том числе, если, например, один раз биометрический образец голоса мошенника попал в единую базу, соответственно, это должно быть каждый раз тоже в рамках анализа выявляться, и такие соединения должны блокироваться, разрываться», — пояснил Шадаев.

Ранее сообщалось, что власти планируют выделить из федерального бюджета до 2030 года более 6 млрд руб. на создание единой госплатформы «ТелекомЦерт». Она предназначена для обмена информацией между банками, операторами связи и цифровыми платформами в целях борьбы с мошенничеством в интернете.