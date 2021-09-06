SKAM представило айдентику Platforma — совместной компании ВТБ и «Ростелекома»

Совместное предприятие (СП) ВТБ и «Ростелекома» создано в прошлом году — «Платформа» разрабатывает инструменты для бизнеса на основе Big Data: сервисы персонализации и геопространственного анализа, рекламные платформы и другие являются основой data-экосистемы ВТБ. «Платформа» намерена стать одним из лидеров рынка в области сервисов на основе больших данных к 2025 году и занять более 10% российского целевого рынка, который к этому времени может оцениваться в 34 млрд руб. Компания поделилась с Sostav идеей и визуалом, разработанными агентством SKAM.

В логотипе «Платформа» сделала акцент на ключевом для себя слове, написанном латиницей — Platforma, что соответствует ведущим практикам брендирования в IT-сфере и облегчает восприятие бренда для разных аудиторий. В компании отметили важность простоты названия — новый бренд станет сквозным, объединив в одну систему сервисы «Платформы больших данных» для решения бизнес-задач в различных отраслях: Platforma рекламного программатика, Platforma обмена данных и другие.

Команда SKAM постаралась отразить динамичность нового IT-бренда, при этом использовав элементы, подчеркивающие устойчивость компаний с госучастием. Креативщики скомбинировали цвета: темно-синий Inky Blue отсылает к корпоративным цветам ВТБ, а яркий Electric Orange напоминает об айдентике «Ростелекома», при этом оба цвета прямо не цитируют символику компаний.

Оранжевый штрих одновременно является пиктограммой, обозначающей платформу, и символизирует стабильность. Заглавная буква P в лого сделана из строчной, что символизирует рост бизнеса с помощью сервисов Platforma. Получившаяся в результате гамма цветов отражает философию и миссию компании. Inky Blue означает масштабность, стабильность и уверенность, а Electric Orange — взгляд в будущее, развитие и инновационные технологии компании.

Креативные директора SKAM Алексей Маслов и Вячеслав Кутеев отмечают, что одним из ключевых факторов восприятия бренда является его название — оно должно быть понятным и легкопроизносимым. Выбранное наименование может быть органично использовано для многогранных технологических направлений компании, таких как геопространственный анализ, рекламный прагматик, лидогенерация и других, считают в агентстве.

Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ, глава совета директоров «Платформы больших данных»: ВТБ постоянно работает над совершенствованием сервисов для клиентов и создает технологии для повышения эффективности бизнес-процессов с использованием больших данных. Big Data в современном мире — кровеносная система любого бизнеса, «Платформа» является дата-хабом открытой партнерской экосистемы ВТБ. Это очень важно было подчеркнуть с помощью нового фирменного стиля. Он отражает открытость компании, выделяет ее из привычного визуального ряда, В новом лого совмещены строгость B2B-бренда и динамичность лучших IT-образцов. Мы уверены, что эта визуальная коммуникация станет неотъемлемой и наиболее запоминающейся частью ландшафта диджитал-рынка.